Assustadoramente delicioso: Bombom Fantasma de Palha Italiana

Leia + sobre comida, bebida e receitas

O Halloween é a ocasião perfeita para encantar com doces criativos e cheios de sabor. Pensando nesta oportunidade a Harald, empresa líder no mercado profissional de chocolates e coberturas, apresenta a receita do Bombom Fantasma de Palha Italiana, que une a cremosidade do leite condensado e do Cacau em Pó Melken 100% à crocância dos biscoitos.

A casquinha preparada com Cobertura TOP Chocolate Branco, ganha delicados detalhes de Cobertura TOP Chocolate Meio Amargo, dando vida ao divertido fantasma que conquista já no primeiro olhar. Além do sabor marcante, o doce surpreende pela apresentação lúdica e sofisticada, tornando-se uma opção irresistível para celebrar o Dia das Bruxas.

Ingredientes



Palha Italiana:

1 lata Leite condensado

1 colher de sopa de manteiga sem sal

1 colher de sopa de Cacau em Pó Melken 100%

100g Biscoito de maisena ou Maria





Casca:

200g Cobertura TOP Chocolate Branco

200g Cobertura TOP Chocolate Meio Amargo

Modo de preparo



1. Em uma panela, derreta a manteiga junto com o Cacau em Pó Melken 100% até que o cacau esteja completamente dissolvido e incorporado.



2. Adicione o leite condensado e cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até que a mistura comece a desprender do fundo da panela, atingindo um ponto mais mole de brigadeiro. Retire do fogo e reserve para esfriar.



3. Quebre os biscoitos em pedaços menores e reserve.



4. Derreta a Cobertura TOP Chocolate Meio Amargo conforme as instruções da embalagem (geralmente em intervalos de 30 segundos no micro-ondas, mexendo a cada pausa).

5. Com o auxílio de um pincel fino, pinte os detalhes dos olhos e da boca dos fantasmas dentro das formas de bombom. Aguarde a secagem completa ou a cristalização.





6. Derreta a Cobertura TOP Chocolate Branco seguindo as instruções da embalagem. Aplique-a no molde, sobre a pintura já seca, preenchendo toda a forma. Vire o molde de ponta-cabeça dentro da própria tigela para retirar o excesso de cobertura e aguarde a cristalização.

7. Com o auxílio de um saco de confeitar, recheie os moldes com a palha italiana já fria, alternando em camadas com os biscoitos quebrados até atingir o topo do molde do bombom.

8. Feche o molde com uma camada da Cobertura TOP Chocolate Branco derretida.



9. Leve à geladeira por aproximadamente 15 minutos, ou até que ocorra a cristalização completa. Desenforme com cuidado.





Rendimento: até 20 unidades

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP