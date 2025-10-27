Conferência de Saúde define prioridades para o PPA 2026–2029 em Nova Odessa

Evento na sede da Apae reuniu profissionais e comunidade para discutir diretrizes nas áreas de alta e média complexidade, hospital e ambulatório de especialidades, e imunização

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e em parceria com o COMUSA (Conselho Municipal de Saúde), realizou na última quinta-feira (23) a Conferência Municipal de Saúde, um importante encontro que acontece a cada quatro anos e que define as diretrizes e prioridades do setor para o Plano Plurianual (PPA) 2026–2029. O evento foi sediado na Apae de Nova Odessa e contou com a presença de profissionais de saúde e moradores do município.

Durante a conferência, foram debatidos temas para o fortalecimento da rede pública de saúde local, com foco em três diretrizes principais: alta e média complexidade, hospital e ambulatório de especialidades, e imunização. O objetivo foi identificar as principais demandas da população e propor ações concretas para aprimorar os serviços ofertados nos próximos anos.

“A conferência é um espaço de diálogo e construção coletiva. É aqui que definimos, junto com a população, os caminhos que a saúde municipal deve seguir. Nosso compromisso é transformar essas propostas em ações reais, que melhorem o atendimento e a qualidade de vida em Nova Odessa”, destacou o secretário municipal de Saúde, Lucas Bento.

Entre as propostas apresentadas, estiveram ações voltadas à ampliação da cobertura vacinal e à integração entre Saúde e Educação. O grupo destacou a importância de divulgar as vacinas durante o pré-natal, tanto no SUS quanto nos convênios, e de intensificar campanhas específicas para gestantes. Também foi discutida a necessidade de simplificar a legislação em escolas.

O grupo também sugeriu abrir as UBSs aos sábados, ampliar horários de vacinação e fortalecer o trabalho de microplanejamento em imunização, com apoio de equipes multidisciplinares — envolvendo Vigilância Epidemiológica, Atenção Básica, Comunicação, Educação e COMUSA.

A presidente do COMUSA, Maria de Fátima Dalmédico, destacou a importância do envolvimento da comunidade nas discussões e da construção coletiva das políticas públicas de saúde. “É nesse diálogo entre gestão, profissionais e população que conseguimos planejar ações mais eficazes para Nova Odessa. O COMUSA tem o papel de garantir que essas decisões sejam acompanhadas e colocadas em prática”, afirmou.

