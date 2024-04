Uma moto com mais de R$ 40 mil em multas

foi parada por homens Polícia Militar na madrugada desta terça-feira (23) em Americana. A abordagem aconteceu na região do Viaduto Centenário, no Centro da cidade.

A ação começou por volta das 4h30. Os policiais estavam estacionados na Avenida São Jerônimo quando viram a Yamaha YBR150 em alta velocidade.

A equipe interceptou o veículo e na consulta das placas, descobriu que o licenciamento estava em atraso desde julho de 2021. Ainda havia 213 multas que totalizam mais de R$40 mil em infrações.

A PM tomou as medidas administrativas, apreendeu o veículo, que foi recolhido junto ao pátio municipal.

