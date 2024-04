Pré candidato a prefeito, Ricardo Molina

fez uma avaliação das chapas de vereador que terá na sua campanha no segundo semestre em Americana. Ele vê a chapa do Republicanos forte e ‘redondinha’ e aposta que o Avante fará pelo menos um novo vereador.

Serão 4 novos vereadores na cidade, se suas contas estiverem certas.

O Republicanos tem hoje nomes de peso e a conta é que pelo menos 10 candidatos façam na média 800 votos cada. A esses 8 mil, 9 mil votos, o time Molina ainda espera somar os votos de legenda e os 3 mil, 4 mil votos do ‘time de baixo’.

Já no Avante, a disputa vai ser mais parelha entre os 20 candidatos. O grupo deve se aproximar dos 6 mil votos e garantir a 1a cadeira na Câmara.

