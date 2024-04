Sem energia, vereadores adiam sessão em Santa Bárbara

Faltou energia- A Reunião Ordinária foi levantada (suspensa)

por determinação do presidente da Câmara de Santa Bárbara Paulo Monaro, tendo em vista a queda de energia no plenário Dr. Tancredo Neves na tarde desta terça-feira, dia 23 de abril.

O problema no fornecimento de energia se deu pela queima de fusível do transformador da Casa de Leis e a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), acionada imediatamente, ainda trabalha na manutenção do equipamento.

Com isso, a apreciação do Projeto de Lei nº 84/2022, previsto na pauta de votação desta reunião, deve ser incluído na Ordem do Dia da próxima sessão ordinária. De autoria do Poder Executivo, a propositura aprova o Plano Municipal de Educação Ambiental (PlaMEA), nos termos da Lei Municipal nº 4.134/2019, a qual instituiu e regulamentou a Política Municipal de Educação Ambiental (PMEA).

As sessões camarárias, realizadas no Plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão, ao vivo, pelo site oficial da Casa de Leis, pela rádio Santa Bárbara FM (95.9) e pelas redes sociais (@camarasbo).

