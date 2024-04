Mani Reggo e Davi: separação pós BBB

Mani Reggo era casada com ex-participante do reality show

BBB Big Brother Brasil 24, está em evidência nas últimas semanas devido ao término conturbado de seu relacionamento com o campeão da edição, Davi Brito.

Separação e polêmicas:

O casal se separou em abril de 2024, após meses de especulações e rumores.

Davi assumiu a responsabilidade pelo término, afirmando que "não soube se respeitar" e que precisa "aprender a lidar com a fama".

Mani, por sua vez, desabafou nas redes sociais sobre os ataques e julgamentos que vem sofrendo desde o término.

Outros fatos marcantes:

Mani é 21 anos mais velha que Davi.

O relacionamento do casal começou enquanto Davi ainda estava confinado no BBB 24.

Mani se tornou alvo de críticas por ter se beneficiado da fama do ex-brother.

A ex-BBB está processando a empresa que registrou a marca "Calabresa Mani Reggo" sem seu consentimento.

Mani está gravando um documentário sobre sua vida.

Situação atual:

Mani e Davi estão se mantendo reservados sobre o término e evitam contato um com o outro.

Mani segue trabalhando como influenciadora digital e empresária.

Davi está investindo o prêmio do Big Brother em sua carreira musical.

