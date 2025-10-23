As mudanças no DAE de Americana devem gerar a troca de pelo menos 10 pessoas na administração da autarquia. Além da troca do diretor geral Marcos Morelli pelo ex-secretário de Meio Ambiente Fábio Renato, aconteceram mudanças na comunicação e em metade das diretorias.

Trocas no DAE Americana

Veranice Ferreira (secretária de Fábio)

Lívia Duarte (advogada, superintendente de gestão)

Marcio Raimundo (deixou a educação)

Luciana Severina (deixou a ouvidoria da prefeitura)

Crislaine Fernandes (saiu da comunicação da prefeitura e foi para o DAE)

Saíram o diretor geral Marcos Morelli, Suzi Coutinho (comunicação), Tatiana Camargo Neves (Superintendente Adjunto de Gestão) e Rosane.

Ficam Luís Antonio Souza Neto (superintendente políticas públicas) e Adriano Lazarin (superintendente de planejamento do Departamento de Água e Esgoto).

