Halloween no Shopping ParkCity Sumaré tem programação com atividades gratuitas

Pintura facial, desfile de fantasia e a tradicional brincadeira “Doces ou Travessura” prometem divertir as crianças neste sábado, dia 25

Doces, travessuras, brincadeiras e muita magia. É com este clima de diversão que o Shopping ParkCity Sumaré promove no próximo sábado, 25/10, um Halloween repleto de atividades gratuitas para as crianças. Com uma estação de pintura facial temática, desfile de fantasias e a tradicional atividade “Doces ou Travessuras?”, o evento será realizado das 14h às 18h e promete uma tarde cheia de aventuras para os pequenos.

Para participar das brincadeiras, a criança só precisa comparecer até o local das atividades, na Praça de Alimentação, e se inscrever na atração desejada. É necessário estar acompanhada de um responsável maior de 18 anos. Para a brincadeira “Doces ou Travessuras?”, os pequenos farão um percurso pelo mall, onde os lojistas parceiros distribuirão pirulitos, chicletes, chocolates e biscoitos da sorte, entre outras guloseimas. Para garantir a segurança das crianças, os responsáveis deverão acompanhar todo o percurso.

“O Shopping ParkCity Sumaré preparou uma programação especial, com a participação de vários lojistas, para garantir uma tarde cheia de surpresas para as crianças”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do empreendimento.

O Halloween no Shopping ParkCity Sumaré é uma parceria com a FAM (Faculdade de Americana) e os lojistas Café Conceito, Jin Jin, Lana’Ro Cosméticos, Lumiale Presentes, Ophicina, Qóculos e Zanini Kids.

Além da programação especial voltada para as crianças, do dia 22 ao dia 25, o público contará com um painel instagramável temático de Halloween, localizado no espaço da Praça de Alimentação, onde poderão fazer fotos para eternizar os momentos de travessuras.

“As brincadeiras de Halloween proporcionam momentos de muita diversão entre as famílias e no Shopping ParkCity Sumaré o público encontrará várias atrações para aproveitar todas as travessuras”, comenta Joelma Tadei, Gerente Geral do empreendimento.

Serviço:

Halloween no Shopping ParkCity Sumaré

Quando: sábado, 25 de outubro.

Horário: das 14h às 18h.

Local: Praça de Alimentação.

Programação gratuita. Vagas limitadas.

