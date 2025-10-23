Morreu esta quinta-feira o professor de Americana Joseph Fattal Júnior, que trabalhou por muitos anos no Civi (Centro de Valorização do Idoso) em Americana.

Segundo informações, ele lutava contra um câncer. “Ele era uma pessoa muito querida e trabalhava com idosos. Fazia cursos de formação para profissionais de Educação da cidade”, disse a presidente do sindicato dos servidores Patrícia Cavichiolli.

Também era palestrante e educador físico. O NM externa os pêsames a familiares e amigos de Fattal. Atuava no mescado profissional há 17 anos.

Velório de Joseph Fattal

Esta sexta-feira 24/10

VELÓRIO DO CEMITÉRIO DA SAUDADE

HORÁRIO DAS 06:30 AS 10:00

