Procurado tinha 34 anos era condenado a 16 pelo crime foi encontrado Balneário Riviera

Na manhã desta quinta-feira (23), a Polícia Civil de Americana realizou a ‘Operação Raptus’, com o objetivo de capturar um foragido da Justiça e condenado pelo crime de estupro de vulnerável, somando uma pena de 16 anos de prisão em regime fechado.

Segundo informações, houve o recebimento do mandado de prisão pela 2ª Vara Criminal de Americana. Os agentes da Dise (Delegacia de investigação sobre Entorpecentes) apuraram que a condenação era decorrente de abusos cometidos contra a enteada do foragido. De acordo com relato, no próprio convívio do lar, quando era uma criança de apenas 10 anos de idade.

Os policiais constataram que o endereço do condenado seria no bairro Balneário Riviera. Durante a operação policial para cumprir o mandado de prisão, o frentista J.G.N., de 34 anos, foi abordado em sua residência. Cientificado a respeito do mandado de prisão em aberto, acabou preso e conduzido à sede da Dise.

A ocorrência foi apresentada à autoridade policial que tomou ciência dos fatos e adotou as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, realizando a captura do foragido. Com o término dos trabalhos na sede de delegacia, o indiciado foi submetido a exame cautelar e, posteriormente, escoltado até a Cadeia de Sumaré, onde aguardaria por audiência de custódia.

