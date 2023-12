Uma mulher foi assassinada por meio de asfixia neste Natal

em um hotel na região central de Campinas. Renata Da Silva Teles, 43, foi encontrada morta dentro de um quarto de hotel na tarde de segunda-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, a perícia apontou que a vítima estava com sinais de asfixia com um travesseiro. O caso foi registrado como homicídio no 1º Distrito Policial da metrópole. A Polícia Civil vai investigar o que aconteceu.

Segundo a Guarda Municipal, funcionários do hotel disseram que ela deveria ter saído do quarto após o fim da diária, mas ela não procurou a recepção. Eles afirmaram que tentaram contato na porta do quarto, mas a mulher não respondeu. Quando a porta foi aberta, encontraram a vítima deitada na cama já sem sinais vitais.

O Samu foi acionado e constatou o óbito. Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, Renata da Silva Teles se hospedou no hotel na tarde de domingo (24) acompanhada de um homem- não identificado. Na madrugada de segunda, ele deixou o local dizendo que iria comprar fraldas e retornaria em seguida. No entanto, o rapaz não voltou.

O homem, que também tem 43 anos, está foragido e é investigado pelo crime. Ele não foi localizado. Dentro do quarto, a Guarda Municipal também localizou uma garrafa de vodka, latas de cerveja e energético, além de uma fronha. O celular da vítima, com o qual ela fez o pagamento da diária, foi levado.

