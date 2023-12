A New York City Tourism + Conventions, organização oficial de marketing de destino dos cinco distritos da cidade de Nova York, se prepara para celebrar os 400 anos da metrópole e divulga uma extensa lista de novidades, tanto já em funcionamento como que estão próximas de inaugurarem, para receber os visitantes com toda a vibração e espírito inovador que sempre caracterizam a cidade. Os lançamentos incluem grandes investimentos em projetos urbanos, exposições e outros programas culturais, atrações, eventos, atividades diversas e por aí vai…

Confira a seguir cada uma das novas possibilidades de turismo que Nova York tem a oferecer. Os links para obter mais informações dos locais podem ser vistos aqui.

ARTES E CULTURA

400 anos da fundação de Nova York | Programação em toda a cidade | Ao longo de 2024

A cidade celebra o seu 400º aniversário durante todo o ano em 2024. Estabelecida em 1624, então como Nova Amsterdã, Nova York continuou a evoluir e se tornou uma metrópole arrojada e com uma população culturalmente rica e diversificada.

Perelman Performing Arts Center – PAC NYC | Lower Manhattan | Setembro de 2023

Eis o mais novo espaço da cidade para artistas emergentes e consagrados no teatro, música, ópera, dança, cinema e mídia. O PAC NYC celebra a vida e a humanidade e se tornou um importante destino cultural em Lower Manhattan.

50º Aniversário do Hip Hop | Em toda a cidade | 2023-2024

Este ano marcou o 50º aniversário do nascimento do movimento, criado no Bronx em 11 de agosto de 1973, quando Clive Campbell, mais conhecido como DJ Kool Herc, tocou discos de uma forma “diferente” na festa de aniversário de sua irmã. Até 2024, a cidade continuará comemorando a data com várias atividades em todos os distritos.

75º Aniversário do New York City Ballet | Upper West Side, Manhattan Até o verão norte-americano de 2024

Esse símbolo artístico da cidade oferecerá mais de 60 apresentações de balé em mais de 25 semanas de programação contínua.

Stonewall National Monument Visitor Center | West Village, Manhattan Junho de 2024

Será o primeiro centro de visitantes dentro do sistema de parques nacionais dedicado à história LGBTQ+. O centro homenageará e explorará a história da Revolta de Stonewall de 1969 e estará localizado em uma loja em Greenwich Village, ao lado do histórico bar Stonewall Inn.

Apollo Performing Arts Center | Harlem, Manhattan | Primavera norte-americana de 2024

O icônico teatro está em expansão pela primeira vez, com o Victoria Theatre Redevelopment Project ganhando dois novos palcos e criando um campus de artes no Harlem.

The Hip Hop Museum | South Bronx | 2025

Localizado ao sul do Yankee Stadium, esse espaço será um tributo à rica cultura e história de South Bronx como berço do hip hop.

The American LGBTQ+ Museum | Upper West Side, Manhattan | 2026

A New York Historical Society incorporará um museu dedicado à história LGBTQ+, que será o primeiro complexo cultural de Nova York dedicado a mostrar a história e cultura LGBTQ+ em níveis global, nacional e local.

Exposições

Barkley L. Hendricks: Portraits at the Frick, no The Frick Madison | Upper East Side, Manhattan | Até 07 de janeiro de 2024

A mostra celebra o trabalho notável de Barkley L. Hendricks com uma seleção focada em 14 pinturas de retratos antigos do artista, extraídas de coleções públicas e privadas.

Henry Taylor: B Side, no Whitney Museum of American Art | Meatpacking District, Manhattan | A partir de 28 de janeiro de 2024

O Whitney hospeda a primeira exposição que analisa a carreira do importante artista contemporâneo Henry Taylor. A retrospectiva apresenta pinturas, desenhos, esculturas e instalações que celebram a estética única, a visão social e a experimentação livre amplamente apreciadas do artista.

Spike Lee: Creative Sources, no Brooklyn Museum | Prospect Heights, Brooklyn | A partir de 04 de fevereiro de 2024

A exposição oferece um raro vislumbre do mundo de um dos cineastas e diretores mais influentes da atualidade, Spike Lee. A instalação imersiva inclui objetos retirados da coleção pessoal do diretor criado no Brooklyn, permitindo que os visitantes descubram a fonte de inspiração que moldou sua produção criativa ao longo das décadas.

Picasso in Fontainebleau, no Museum of Modern Art (MoMA) | Midtown Manhattan | A partir de 17 de fevereiro de 2024

Picasso in Fontainebleau examina três meses da carreira do lendário artista – de julho a setembro de 1921 –, quando ele criou um conjunto de obras surpreendentemente variado em Fontainebleau, na França. A exposição também traz o retorno de quatro obras monumentais em tela, ambas as versões de Três Músicos e Três Mulheres na Primavera, de Picasso, e obras adicionais que ele fez na cidade francesa.

Medieval Money, Merchants, and Morality, no The Morgan Library & Museum | Murray Hill, Manhattan | Até 10 de março de 2024

O espaço irá destacar a revolução econômica que ocorreu no final da Idade Média e no início do Renascimento numa nova exposição. A exibição contará com alguns dos manuscritos mais aclamados da coleção do Morgan, incluindo ainda uma bolsa renascentista, uma caixa de latão para colocação de doações e moedas do período.

The Harlem Renaissance and Transatlantic Modernism, no The Metropolitan Museum of Art | Upper East Side, Manhattan | De 25 de fevereiro a 28 de julho de 2024

Essa exposição inovadora contará com 160 obras entre pintura, escultura, fotografia, filme e objetos, que servirão para explorar as diferentes maneiras pelas quais os artistas negros retrataram a vida moderna cotidiana em novas cidades negras ao longo das décadas de 1920 a 1940 em todo o país.

The Secret World of Elephants, no American Museum of Natural History | Upper West Side, Manhattan | Data de término não anunciada

A exposição especial revela as novidades científicas sobre esses animais, bem como sobre mamutes e mastodontes, destacando suas mentes e sentidos extraordinários.

ATRAÇÕES E PASSEIOS

NYC Must-See Week | Em toda a cidade | Janeiro e fevereiro de 2024

O programa exclusivo da New York City Tourism + Conventions oferecerá dois ingressos pelo preço de um para uma série de atrações, museus, passeios e muito mais.

Times Square Morning Walkabout – Fit Tours NYC | Times Square, Manhattan | Até dezembro de 2023

Nas manhãs de terça, quinta e sábado, participe de um passeio guiado pela Times Square e aprecie os pontos turísticos, conhecendo a história de muitos dos lendários e célebres teatros da Broadway, da New York Public Library e do Bryant Park, entre outros endereços icônicos da região.

Balloon Museum | Lower East Side, Manhattan | Até 14 de janeiro

de 2024

O Balloon Museum fez sua estreia nos Estados Unidos em outubro e essa experiência de arte imersiva está em cena Nova York com sua exposição Let’s Fly, apresentando instalações divertidas e exclusivas de 13 artistas internacionais. A exposição também incluirá uma sala repleta de lâmpadas de lava infláveis ​​e uma piscina de bolinhas de 371 metros quadrados na qual os visitantes podem “flutuar”.

Brooklyn Chocolate Tour | Dyker Heights, Brooklyn | Em andamento

Desfrute dos chocolates artesanais de alguns dos melhores e mais tradicionais produtores do Brooklyn nesse novo passeio. Os participantes podem aprender mais sobre a história do chocolate e assistir a demonstrações enquanto visitam algumas das lojas mais queridas da região, incluindo The Brooklyn Ice Cream Factory, The Chocolate Room, Raaka Chocolate e LI-Lac Chocolate.

GASTRONOMIA

NYC Restaurant Week | Em toda a cidade | Uma edição entre janeiro e fevereiro e outra entre julho e agosto de 2024

O tradicional e aguardado programa oferece promoções em almoços e jantares em restaurantes e outros espaços culinários nos cinco distritos.

Savor NYC | Em toda a cidade | Em andamento

Savor NYC é uma celebração de ofertas e programação culinária patrocinados pela Mastercard e que rolam por toda a cidade. Para mais informações, visite nyctourism.com/savornyc.

GRANDES PROJETOS

TSX Broadway | Times Square, Manhattan | Em funcionamento

A TSX Broadway, uma torre de hotel, teatro, restaurantes e lojas que ocupa 51.115 metros quadrados, já assumiu o centro das atenções com a inauguração de seu telão de LED de 1.672 metros quadrados, por meio do qual qualquer passante pode enviar vídeos de 15 segundos, que são transmitidos na Times Square. O espaço também abriga o novíssimo hotel Tempo by Hilton Times Square, com empreendimentos adicionais a serem inaugurados em fases.

Gansevoort Peninsula | Meatpacking District, Manhattan | Outubro de 2023

É a primeira praia pública de Manhattan, localizada às margens do Rio Hudson, perto de Chelsea e do Meatpacking District, proporcionando uma área relaxante para banhos de sol e atividades de lazer. Projetada por James Corner Field Operations, a faixa de areia conta ainda com um grande campo esportivo, mesas de piquenique e trilhas para caminhada.

Bronx Point | South Bronx | 2023/2024

Trata-se de um empreendimento de uso misto de 49.256 metros quadrados no sul do Bronx, que está abrindo em fases com moradia, lojas, espaço público e programação cultural, incluindo o Hip Hop Museum.

Ferry The Beluga24 Zero-Emission | Brooklyn & Manhattan | Primavera norte-americana de 2024

Essa embarcação, a primeira de seu tipo, marcará o início de uma nova era no transporte marítimo da cidade, oferecendo uma operação mais sustentável e eficiente. O serviço integrará o sistema do New York Water Taxi e percorrerá o Rio Hudson entre Brooklyn e Manhattan. A embarcação tem capacidade para até 147 passageiros e 28 bicicletas por viagem.

New York City Football Club Stadium | Willets Point, Queens | 2027

Como parte de uma parceria público-privada, a NYCFC financiará e construirá integralmente o primeiro estádio de futebol profissional de Nova York. O projeto Willets Point terá 25 mil assentos, uma nova escola pública, 3.717 metros quadrados de espaço público e trará 2.500 casas acessíveis para a comunidade. O projeto também adicionará cerca de 16 mil empregos e uma previsão de US$ 6 bilhões para a economia da cidade.

