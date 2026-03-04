Tentativa de homicídio ocorreu mulher com garrafa de vidro no Jardim Luiz Cia

O 48º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar do Interior) registrou duas ocorrências nesta terça-feira (3), nas cidades de Sumaré e Hortolândia. Na principal dela, na Rua Plínio Giometti, no Jardim Luiz Cia, uma mulher de 45 anos foi presa por tentativa de homicídio após agredir o companheiro, de 32 anos, durante uma discussão.

Segundo informações oficiais, a equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de agressão entre casal. No local, os PMs foram informados de que a vítima já havia sido socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko, com ferimentos na cabeça, braços e pernas.

Conforme apurado, a mulher utilizou uma garrafa de vidro e um caco para atingir o homem, causando diversas lesões. Ela permaneceu no local, foi abordada e confessou a agressão, afirmando que tinha a intenção de matar a vítima. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Sumaré, onde a autora permaneceu presa à disposição da Justiça.

Procurado por tráfico

Já em Hortolândia, na Rua Zulmira Soares dos Santos, no Jardim Santa Clara do Lago, um homem foi preso durante averiguação policial. Ao perceber a aproximação da viatura, ele entrou rapidamente em um veículo, o que motivou a abordagem. Em consulta aos sistemas, constaram dois mandados de prisão expedidos pela Justiça Federal pelo crime de tráfico de drogas.

Durante diligências, os policiais localizaram ainda dois veículos com indícios de adulteração de sinais identificadores, com divergências entre placas e números de chassi. Com o suspeito foram apreendidos dinheiro em espécie e joias. Ele foi conduzido ao Distrito Policial e permaneceu preso à disposição da Justiça.