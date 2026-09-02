Equipamentos usados para fiscalizar velocidade têm características e regras próprias; entender como funcionam ajuda o motorista a interpretar a fiscalização nas vias

A fiscalização eletrônica de velocidade faz parte da rotina de diferentes rodovias e vias urbanas brasileiras. Os equipamentos utilizados nessa atividade podem ter formatos e formas de operação distintas, mas todos devem observar requisitos técnicos e procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A Resolução nº 798/2020 estabelece categorias de medidores e regras para a fiscalização de excesso de velocidade.

A diferença entre os equipamentos está principalmente na forma de instalação e utilização. Conhecer essas características também ajuda a compreender que a fiscalização não depende apenas da presença de uma estrutura permanente na pista.

Radar fixo permanece instalado no local

O medidor de velocidade do tipo fixo é instalado em um ponto definido da via e permanece ali de maneira duradoura. A regulamentação prevê duas modalidades: o controlador, destinado a fiscalizar o limite máximo de velocidade, e o redutor, utilizado para verificar a redução pontual da velocidade em trechos específicos.

Os radares fixos precisam estar associados à sinalização correspondente ao limite de velocidade. Nas situações em que há redução do limite permitido, a regulamentação prevê sinalização que indique a mudança ao motorista. A instalação também deve observar condições que permitam a visibilidade do equipamento e da sinalização.

A Polícia Rodoviária Federal mantém, em seu portal, informações sobre locais de instalação de equipamentos fixos em rodovias federais, acompanhadas dos respectivos estudos técnicos.

Portátil pode ser usado em ações de fiscalização

O medidor portátil também registra imagens, mas sua característica principal é a possibilidade de deslocamento. De acordo com a regulamentação, pode ser instalado em viatura caracterizada estacionada, tripé, suporte fixo ou utilizado manualmente. O equipamento deve ser empregado ostensivamente como controlador.

A utilização do radar portátil está sujeita a condições específicas. A Resolução nº 798/2020 estabelece limites de velocidade para seu uso e exige planejamento operacional prévio em locais com potencial ou histórico de acidentes, além de trechos nos quais exista recorrente desrespeito aos limites estabelecidos.

O órgão responsável pela via também deve publicar a relação dos trechos ou locais que podem ser fiscalizados com esse tipo de equipamento. Na esfera federal, a PRF disponibiliza uma relação de trechos passíveis de fiscalização com medidores portáteis.

E o chamado radar móvel?

A expressão “radar móvel” é frequentemente usada para descrever equipamentos que podem mudar de posição. No entanto, a regulamentação citada pelo Contran trabalha formalmente com as categorias fixo e portátil para os medidores de velocidade.

Essa distinção é importante porque um equipamento portátil pode ser deslocado e utilizado em diferentes pontos autorizados, enquanto o fixo permanece instalado em local determinado. A classificação do aparelho e a forma de operação devem seguir os requisitos estabelecidos na regulamentação de trânsito.

Independentemente do tipo, a fiscalização de excesso de velocidade depende de medição realizada por equipamento adequado e com dispositivo registrador de imagem. Para a caracterização da infração, a norma também estabelece informações que devem constar no auto de infração e na notificação, como velocidade regulamentada, velocidade medida, velocidade considerada, local, data, horário e identificação do equipamento.

Sinalização e limites continuam sendo referência

Para o motorista, a referência principal permanece sendo o limite de velocidade estabelecido para o trecho e indicado pela sinalização. A presença ou ausência de um radar visível não altera a obrigação de respeitar a velocidade regulamentada.

As diferenças entre os equipamentos dizem respeito à estrutura e à operação da fiscalização. O radar fixo tem instalação permanente em local definido; o portátil pode ser deslocado e utilizado em ações planejadas dentro das condições previstas. Já a expressão “móvel” costuma aparecer no uso cotidiano, mas não corresponde, por si só, a uma categoria formal apresentada na Resolução nº 798/2020.

Em São Paulo, quem recebe uma autuação também pode precisar consultar informações sobre multas SP, verificando os dados da infração e os procedimentos disponíveis nos canais oficiais. Assim, entender a classificação ajuda a interpretar corretamente os diferentes formatos de fiscalização encontrados nas ruas e rodovias.

Para evitar infrações, a conduta aplicável ao motorista é a mesma em qualquer trecho: observar a sinalização e manter a velocidade dentro do limite regulamentado.