Agenda cultural de setembro tem concerto, Desfile Cívico e outras opções gratuitas

Agenda cultura de setembro tem concerto, Desfile Cívico e outras opções gratuitas
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A agenda cultural de setembro em Americana tem Desfile Cívico de 7 de setembro, apresentação da Orquestra Sinfônica Municipal e um encontro especial entre a Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi e a Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos, entre outros eventos gratuitos.
O Desfile Cívico, que celebra o Dia da Independência do Brasil, terá a presença de 40 grupos participantes. “Mais uma vez veremos a Avenida Brasil decorada com as cores da Bandeira Nacional e repleta das famílias de Americana, que mais uma vez virão prestigiar este evento organizado com muito profissionalismo pela gestão Chico Sardelli e Odir Demarchi”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
Confira a programação completa:
Até 11/09
A exposição “Águas que me embebedam”, do artista plástico João Paulo Ramos, pode ser vista de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, na Biblioteca Municipal “Professora Jandyra Basseto Pântano” (Praça Comendador Müller, 172, Centro). Entrada gratuita.
Até 30/09
A exposição “Materialidades” reúne obras do acervo do Museu de Arte Contemporânea (MAC). Visitação de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com entrada gratuita. Escolas e demais grupos podem agendar visitas pelo telefone 3408-4825 ou pelo e-mail [email protected]. O MAC fica no Centro de Cultura e Lazer (CCL), à Avenida Brasil, 1293, Jardim São Paulo.
01/09 (terça-feira)
A Biblioteca Municipal recebe o lançamento do livro “A vida do meu Café”, de Vitor S. de Paula, das 19h às 21h, com entrada gratuita.
03/09 (quinta-feira)
A Orquestra Sinfônica Municipal de Americana e Abal Campinas apresentam o concerto Gala Lírica com excertos de ‘Lo Schiavo’ e ‘Il Guarany’, de Antonio Carlos Gomes”, às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase (Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol). A classificação indicativa é livre e a entrada é solidária, com a troca por um pacote de feijão ou farinha de trigo, em www.ingressodigital.com.
07/09 (segunda-feira)
O Desfile Cívico de 7 de setembro está marcado para as 9h e terá abertura com a Banda Municipal e concentração no CCL. Classificação Indicativa: Livre. Gratuito.
09/09 (quarta-feira)
O Clube de Leitura e Cinema Brecha promove a leitura e debate da obra “A vida não é útil”, de Ailton Krenak, das 19h às 21h, na Biblioteca Municipal de Americana, com entrada gratuita.
11/09 (sexta-feira)
O espetáculo teatral “Memória Póstumas de Brás Cubas” será encenado às 9h30 no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação livre. Reservas de ingressos por e-mail [email protected] ou telefone (19) 99618-2901.
12/09 (sábado)
O Clube de Leitura Samovar apresenta a oficina de literatura e teatro “Dostoiévski à luz do palco moderno”, com mediação do professor Douglas Fonseca Bonganhi e da diretora teatral Claudia Viggiano, na Biblioteca Municipal, entre 10h e 12h. Entrada gratuita.
12/09 (sábado)
O musical “ABBA e Bee Gees | O Encontro” toma o palco do Teatro Municipal Lulu Benencase às 20h. A classificação indicativa é de 10 anos. Ingressos de R$ 50 a R$ 140 disponíveis em www.ingressodigital.com.
13/09 (domingo)
O musical “Encontro Music Works – Clássicos que marcaram gerações” sobe ao palco do Teatro Municipal Lulu Benencase às 15h. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Ingressos em www.ingressodigital.com.
14/09 (segunda-feira)
A primeira Sessão Pontos MIS de setembro exibe “Viajante das Marés” às 19h30, no MAC. Classificação livre. Gratuito.
17/09 (quinta-feira)
A oficina Pontos MIS “Escrever com a Câmera: Linguagem Cinematográfica e Autoria” com Beatriz Saldanha ocorre das 18h às 22h no MAC. São 20 vagas e a participação é gratuita, com classificação indicativa de 14 anos. Informações e inscrições pelo telefone (19) 3408-4825 e por e-mail [email protected].
20/09 (domingo)
A 16ª Feira Pet de Americana “Geraldo Pinhanelli” é realizada das 9h às 14h, no CCL, com entrada solidária: doe 1 kg de ração para cães ou gatos.
21/09 (segunda-feira)
“Invasores” será exibido na Sessão Pontos MIS, no MAC, às 19h30. A classificação indicativa é de 10 anos. Entrada gratuita.
23/09 (quarta-feira)
O Clube de Leitura e Cinema Brecha promove a leitura e debate da obra “A vida não é útil”, de Ailton Krenak, das 19h às 21h, na Biblioteca Municipal de Americana, com entrada gratuita.
25/09 (sexta-feira)
O musical “Tributo Pink Floyd Eclipse” será apresentado às 20h no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação livre. Ingressos de R$ 40 a R$ 180 em www.ingressodigital.com.
26/09 (sábado)
O “Encontro de Canto Coral de Americana 2026” ocorre às 17h no Teatro Municipal Lulu Benencase, com classificação livre. Entrada gratuita. Ingressos em www.ingressodigital.com.
27/09 (domingo)
O “Festival de Encerramento do ano letivo – Conservatório Musical Arte e Cultura – Damares Maestrelo” está marcado para as 17h no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação livre. Entrada gratuita. Ingressos em www.ingressodigital.com.
28/09 (segunda-feira)
A Sessão Pontos MIS exibe, às 19h30, “São Paulo Companhia de Dança”, no MAC. A classificação é de 14 anos. Entrada gratuita.
30/09 (quarta-feira)
O Baile da Melhor Idade ocorre das 14 às 18h, no CIVI (Rua Major Rehder, 650, Vila Jones), com entrada gratuita.
30/09 (quarta-feira)
A Banda Municipal Convida a Escola Municipal de Música Heitor Villa-Lobos para uma apresentação especial às 20h, no Teatro Municipal Lulu Benencase. Classificação livre. Entrada solidária, com ingressos em www.ingressodigital.com.
Todas as terças-feiras, das 18h às 21h
Ensaios semanais do Projeto “Maracatu Estação Quilombo”, na Estação Cultura (Avenida Doutor Antônio Lobo, 166, Centro). A atividade é produzida pela Associação Estação Quilombo, com financiamento da Política Nacional Cultura Viva/Aldir Blanc, via edital PNAB 06/2024, conforme a Lei Federal nº 14.399/2022. A realização é da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e do Governo Federal, via Ministério da Cultura, com o apoio do Conselho Municipal de Cultura (Comcult).
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