Processo seletivo promovido pelo Mercado Livre para o preenchimento de 300 vagas de Auxiliar de Logística. A seleção será realizada nesta quinta-feira, 3 de setembro, das 9h às 15h, no CRAS Matão. A iniciativa é realizada em parceria com o CRAS Matão e busca aproximar as oportunidades de emprego dos moradores da região, facilitando o acesso da população aos processos de contratação e contribuindo para a geração de emprego e renda no município.

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Os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais e currículo atualizado. A realização, condução e definição dos critérios do processo seletivo são de responsabilidade exclusiva do Mercado Livre.

Segundo o prefeito Henrique do Paraíso, a geração de emprego e renda é uma das prioridades da administração municipal.

“Gerar emprego e renda é uma prioridade da nossa gestão. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para ampliar as oportunidades e aproximar os moradores das empresas que estão contratando.”

O vice-prefeito André da Farmácia destacou a importância da integração entre o poder público, empresas e trabalhadores.

“Estamos fortalecendo a integração entre o poder público, as empresas e os trabalhadores para ampliar as oportunidades de emprego em Sumaré. Essa aproximação é importante para que as vagas cheguem cada vez mais perto da população.”

Para o secretário municipal Ed Carlo Michelin, a parceria contribui para aproximar empresas que estão contratando dos trabalhadores em busca de novas oportunidades.

“Nosso trabalho é justamente aproximar quem está contratando de quem está procurando uma oportunidade. A parceria com o Mercado Livre demonstra a importância da atuação conjunta para ampliar o acesso ao emprego e fortalecer as políticas públicas de trabalho e renda.”

Atuação permanente

A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do PAT Sumaré, mantém ações permanentes voltadas à intermediação de mão de obra, divulgação de vagas, atendimento aos trabalhadores e aproximação com empresas.

As iniciativas têm como objetivo ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho e contribuir para o desenvolvimento econômico do município.

Crescimento na geração de empregos

Sumaré também vem apresentando avanço na geração de empregos formais. Entre janeiro e julho de 2026, o município registrou 2.931 novos empregos formais, número que representa alta de 56,7% em relação ao mesmo período de 2025.

O resultado reforça o cenário de expansão das oportunidades de trabalho no município e a atuação conjunta entre poder público e empresas na busca pela ampliação do mercado de trabalho local.

Serviço

Processo seletivo – Mercado Livre

Vagas: 300 para Auxiliar de Logística

Data: 3 de setembro

Horário: das 9h às 15h

Local: CRAS Matão

Endereço: Avenida Emílio Bôsco, 825, Matão, Sumaré-SP

Para participar: comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.

Observação: a realização, condução e os critérios do processo seletivo são de responsabilidade exclusiva do Mercado Livre.