Processo seletivo promovido pelo Mercado Livre para o preenchimento de 300 vagas de Auxiliar de Logística. A seleção será realizada nesta quinta-feira, 3 de setembro, das 9h às 15h, no CRAS Matão. A iniciativa é realizada em parceria com o CRAS Matão e busca aproximar as oportunidades de emprego dos moradores da região, facilitando o acesso da população aos processos de contratação e contribuindo para a geração de emprego e renda no município.
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Os interessados devem comparecer ao local munidos de documentos pessoais e currículo atualizado. A realização, condução e definição dos critérios do processo seletivo são de responsabilidade exclusiva do Mercado Livre.
Segundo o prefeito Henrique do Paraíso, a geração de emprego e renda é uma das prioridades da administração municipal.
“Gerar emprego e renda é uma prioridade da nossa gestão. Estamos trabalhando com planejamento e responsabilidade para ampliar as oportunidades e aproximar os moradores das empresas que estão contratando.”
O vice-prefeito André da Farmácia destacou a importância da integração entre o poder público, empresas e trabalhadores.
“Estamos fortalecendo a integração entre o poder público, as empresas e os trabalhadores para ampliar as oportunidades de emprego em Sumaré. Essa aproximação é importante para que as vagas cheguem cada vez mais perto da população.”
Para o secretário municipal Ed Carlo Michelin, a parceria contribui para aproximar empresas que estão contratando dos trabalhadores em busca de novas oportunidades.
“Nosso trabalho é justamente aproximar quem está contratando de quem está procurando uma oportunidade. A parceria com o Mercado Livre demonstra a importância da atuação conjunta para ampliar o acesso ao emprego e fortalecer as políticas públicas de trabalho e renda.”
Atuação permanente
A Prefeitura de Sumaré, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego, Geração de Renda e Desenvolvimento Econômico e do PAT Sumaré, mantém ações permanentes voltadas à intermediação de mão de obra, divulgação de vagas, atendimento aos trabalhadores e aproximação com empresas.
As iniciativas têm como objetivo ampliar o acesso da população às oportunidades de trabalho e contribuir para o desenvolvimento econômico do município.
Crescimento na geração de empregos
Sumaré também vem apresentando avanço na geração de empregos formais. Entre janeiro e julho de 2026, o município registrou 2.931 novos empregos formais, número que representa alta de 56,7% em relação ao mesmo período de 2025.
O resultado reforça o cenário de expansão das oportunidades de trabalho no município e a atuação conjunta entre poder público e empresas na busca pela ampliação do mercado de trabalho local.
Serviço
Processo seletivo – Mercado Livre
Vagas: 300 para Auxiliar de Logística
Data: 3 de setembro
Horário: das 9h às 15h
Local: CRAS Matão
Endereço: Avenida Emílio Bôsco, 825, Matão, Sumaré-SP
Para participar: comparecer com documentos pessoais e currículo atualizado.
Observação: a realização, condução e os critérios do processo seletivo são de responsabilidade exclusiva do Mercado Livre.
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