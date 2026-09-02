Prefeito Rafael Piovezan participa da entrega da “Guitarra do Bem” à APAE de Santa Bárbara

Leia Mais notícias da cidade e região

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou nesta quarta-feira (2) da entrega da “Guitarra do Bem” à APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa, promovida pelo Grupo Liberal e FAM (Faculdade de Americana) durante o Santa Bárbara Rock Fest 2026, une música e solidariedade para fortalecer o atendimento prestado pela entidade.

A guitarra elétrica foi autografada por todos os artistas e bandas que passaram pelo Palco Terra do festival, realizado entre os dias 21 e 23 de agosto, no Complexo Usina Santa Bárbara. Além dos músicos, o instrumento também recebeu as assinaturas do prefeito Rafael Piovezan e do secretário de Cultura e Turismo, Evandro Felix, tornando a peça ainda mais representativa. Agora, o instrumento será utilizado pela APAE em uma rifa beneficente, com o objetivo de arrecadar recursos para a manutenção dos serviços oferecidos a cerca de 600 crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual e múltipla.

Durante a entrevista na FM Gold 94.7 do Grupo, Rafael destacou a importância da mobilização coletiva em favor da entidade e reforçou o compromisso com a APAE. “A APAE sabe que pode contar com a gente sempre e sabe que pode contar também com o Grupo Liberal, que foi um grande parceiro dessa ação. Quando a sociedade se une, quem ganha são as pessoas que mais precisam de cuidado e acolhimento”, afirmou o prefeito.

Município ampliou investimentos na APAE

Rafael também lembrou que o Município vem ampliando de forma significativa os recursos destinados à instituição. Segundo ele, os repasses municipais passarão de R$ 4,7 milhões ao longo deste ano, valor que representa o triplo do destinado no início de sua gestão, em 2021.

O prefeito explicou ainda que a Prefeitura trabalha, desde o começo do ano, em conjunto com a nova diretoria da APAE na implantação de um plano de recuperação e fortalecimento da entidade, garantindo maior sustentabilidade financeira e qualidade no atendimento.

“Desde o começo do ano estamos construindo, junto com a diretoria, um novo plano operativo para que a APAE tenha estabilidade e possa planejar o futuro. Já fizemos um aporte superior a R$ 200 mil, retroativo aos meses de julho e agosto, e continuaremos sendo parceiros desse trabalho tão essencial”, ressaltou.

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Com entrada gratuita, o Santa Bárbara Rock Fest 2026 reuniu 103 mil pessoas em público rotativo e movimentou R$ 2,7 milhões em vendas e serviços dentro do evento. O resultado econômico representa um crescimento de 15% em relação a 2025.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest foi uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.



+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP