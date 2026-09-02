A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC que prevê fim da escala de trabalho. A proposta mantém texto da Câmara, mas ainda não tem data para ser votada pelo plenário.

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A votação foi simbólica, mas uatro senadores pediram registro de voto contrário: Rogério Marinho (PL-RN), Jaime Bagattoli (PL-RO), Hamilton Mourão (Republicanos-RS) e Tereza Cristina (PP-MS). O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), ainda não definiu quando a proposta será analisada pelo plenário. Aliados do governo defendem que a votação ocorra ainda nesta quarta-feira.

Relator firme na comissão

O relator, Omar Aziz (PSD-AM), manteve o texto aprovado pela Câmara para evitar que a PEC precise retornar aos deputados. Aziz rejeitou alterações apresentadas por senadores, incluindo a proposta de manter a jornada máxima de 44 horas semanais defendida por integrantes do PL.

Se o plenário aprovar o texto sem modificações, a PEC poderá ser promulgada pelo Congresso.

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