Dois jovens que roubaram um carro perto do São Vicente na rua Itororó em Americana e foram pegos pelo rastreador do veículo. O caso aconteceu na noite desta terça-feira. Os dois rapazes, de 22 e 23 anos, derrubaram a mulher no chão e ainda levaram seu celular.

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A Polícia Militar prendeu dois homens, de 22 e 23 anos, – R.E.M.M. e J.C.G. – suspeitos de praticarem um roubo na Rua Itororó, em Americana. A vítima relatou que foi abordada por dois indivíduos, sendo que um deles anunciou o assalto, fez menção de estar armado, subtraiu seu celular e as chaves do veículo, além de derrubá-la ao solo.

Roubo solucionado pós rastreamento

Com o rastreamento do aparelho, os policiais chegaram a um imóvel na região da Travessa Luiz Delbem, onde localizaram dois suspeitos e objetos compatíveis com as características informadas pela vítima e por uma testemunha, entre eles roupas e uma mangueira.

A chave do veículo também foi localizada nas proximidades. Os suspeitos foram conduzidos à Central de Polícia Judiciária, onde foram reconhecidos pela vítima e pela testemunha como autores do roubo. A autoridade policial determinou a prisão em flagrante dos dois indivíduos, que permaneceram presos à disposição da Justiça.