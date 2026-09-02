Em tempos de Inteligência Artificial, o fator humano ganha protagonismo no Campinas Innovation Week 2026

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Com o tema “O Amanhã é Nosso”, o Campinas Innovation Week será realizado entre os dias 14 e 18 de setembro, no Pátio Ferroviário, no Prédio do Relógio, em Campinas. Nesta edição, temas como Inteligência Artificial, conectividade e cidades inteligentes estarão no centro dos debates sobre os caminhos da inovação e as transformações que já impactam a sociedade e os negócios.

No dia 17, às 14h, a Sociedade Brasileira de Inovação participa da programação com a neurocientista, CEO e cofundadora Helena Levorato, que estará no palco para falar sobre “Inovação 360: criatividade, adaptação e inteligência para um novo mundo”.

A palestra propõe um olhar que vai muito além da tecnologia, abordando como auto inovação, comportamento e mentalidade se tornam fundamentais para transformar resultados, relações e a maneira como lidamos com as mudanças de um mundo cada vez mais dinâmico.

A proposta é colocar em evidência uma dimensão muitas vezes esquecida quando se fala em inovação: o fator humano. Para Helena Levorato, inovar não significa apenas criar algo novo, mas também desenvolver competências que permitam acompanhar e protagonizar as transformações.

“Costumo dizer que inovar não é apenas criar algo novo, mas desenvolver flexibilidade, visão, criatividade e inteligência comportamental para evoluir continuamente em cenários de alta transformação”, afirma Helena Levorato.

Referência no Brasil em temas como Neuroinovação e Ciência Comportamental, Helena também atua com treinamentos e consultorias que ajudam empresas a preparar suas pessoas para um mundo em constante transformação. Além disso, é conhecida por criar e liderar o programa Mulheres que Inovam, uma comunidade com mais de 3 mil mulheres de todo o Brasil, conectadas pelo desejo de ampliar perspectivas, descobrir novas oportunidades e se aproximar cada vez mais do universo da inovação.

Reconhecida como um dos principais pólos de ciência, tecnologia e inovação do Brasil, Campinas possui um ecossistema que reúne universidades, centros de pesquisa, empresas, startups e profissionais de diferentes áreas. O Campinas Innovation Week chega para fortalecer esse posicionamento, aproximando esses diferentes atores em um ambiente voltado à troca de conhecimento, à geração de conexões e ao desenvolvimento de novos negócios.

Com programação gratuita, o evento reúne atividades voltadas a pessoas interessadas em inovação, desenvolvimento profissional e nas novas tendências que estão modelando o futuro. Startups, universidades, centros de pesquisa, empresas, investidores, estudantes e representantes do poder público estarão reunidos com o objetivo de compartilhar conhecimento, criar conexões estratégicas e gerar novas oportunidades de negócios.

Serviço:

Campinas Innovation Week 2026

Data: 17 de setembro de 2026

Hora: 14h

Palestra: Inovação 360: criatividade, adaptação e inteligência para um novo mundo

Local: Pátio Ferroviário (Prédio do Relógio)

Endereço: Rua Francisco Teodoro, 1.050 – Vila Industrial, Campinas

Entrada: gratuita, mediante inscrição prévia

Inscrições: campinasinnovationweek.com.br

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