O cardiologista Eduardo Ticle Junqueira Ferraz, de 73 anos, morreu nesta terça-feira (1º), em Americana, após sofrer um infarto. Eduardo Ferraz havia passado mal na semana passada. Bem conhecido na cidade, atuava há muitos anos na região do Santa Catarina e construiu uma trajetória reconhecida na medicina.

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A vocação seguiu na família, já que seus filhos são médicos. Ele deixa esposa, três filhos e netos.

Velório de Eduardo Ferraz

Velório e sepultamento amanhã (03) a partir das 7h00 no cemitério da Saudade em Americana.

Fernanda Daniel | Novo Momento