A articulação política do coordenador regional do Progressistas, Marcos Fontes, vem fortalecendo a presença do partido e ampliando os laços políticos em Santa Bárbara d’Oeste, Americana e toda a região.

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Sob sua coordenação, o deputado federal Maurício Neves e o pré-candidato a deputado estadual Danilo Joan têm construído uma relação cada vez mais próxima com lideranças locais, buscando apresentar projetos e propostas que atendam às demandas dos municípios.

Marcos Fontes, que já disputou eleições para deputado e alcançou votações expressivas

também foi candidato a vice-prefeito em 2024, quando recebeu mais de 33 mil votos, demonstrando sua força política e capacidade de articulação na cidade.

O trabalho regional tem como objetivo ampliar a participação do Progressistas e consolidar novas lideranças para as próximas eleições.