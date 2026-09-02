Time Sub-13 de Nova Odessa é campeão das Olimpíadas de Futsal Feminino, em Capivari

Leia + sobre esportes

O time sub-13 da Secretaria de Esportes de Nova Odessa sagrou-se campeão das Olimpíadas de Futsal Feminino – Capivari, no sábado (29/08). A equipe venceu duas partidas e empatou uma, faturando ainda o título de goleira menos vazada, com Maria Clara da Silva Oliveira.

Disputado no formato todos contra todos, o torneio garantiu três partidas para cada equipe. No primeiro desafio, Nova Odessa venceu as donas da casa, Capivari, por 2×1. Na sequência, derrotou Piracicaba/Selam pelo mesmo placar e empatou em 0x0 com o Pio Rei Futebol Feminino (Santa Bárbara). Ao final, todas as equipes receberam medalhas, inclusive a que ficou fora do pódio.

O professor Joel Prado, que acompanhou o time, comemorou a vitória. “Estamos felizes que o nosso time do sub-13 conquistou esse importante título. Só temos a agradecer à Prefeitura e à Secretaria de Esportes pelo incentivo e pela oportunidade de estas meninas competirem fora”, comentou, ele que contou com o apoio dos professores Ramiro Thomaz e Eneas Sirino.

O elenco novaodessense é formado pelas atletas: Sophia Vitória dos Santos Zorzenan, Ana Júlia Meneghetti Martins, Mariana Doria Tomaz, Emily Lopes de Lima, Maria Clara da Silva Oliveira, Kerolyn Cristina Ferreira dos Santos, Laura dos Santos Lins, Isabella Costanzo Guimarães e Ana Lyvia Alcântara Ortega.

O futebol de salão feminino é uma das modalidades das escolinhas esportivas ofertadas gratuitamente pelo Município, e os frutos já estão sendo colhidos: além do sub-13, o sub-11 também conquistou a mesma competição de forma invicta. “Essa conquista é fruto do projeto social que a Secretaria Municipal de Esportes oferece. Parabenizamos as nossas atletas e nossos professores, que se dedicam a ensinar a modalidade esportiva”, disse o secretário de Esportes, Angelo Foroni.

“Parabéns às nossas atletas e aos professores. É gratificante ver os resultados das escolinhas esportivas desenvolvidas pelos professores”, destacou o secretário-adjunto de Esportes, José Henrique de Carvalho.

As escolinhas esportivas do Município continuam recebendo inscrições das meninas interessadas em frequentar a modalidade do futebol de salão. A iniciativa visa incentivar cada vez mais os moradores a cultivarem a prática regular tanto do esporte quanto de atividades físicas. Pais ou responsáveis devem fazer a inscrição na Secretaria Municipal de Esportes, que funciona no Ginásio de Esportes do Jardim Santa Rosa.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP