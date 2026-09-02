Nova pesquisa Quaest divulgada esta quarta-feira traz a liderança do presidente Lula da Silva PT (37%), estabilidade de Flávio Bolsonaro PL (30%) e confirma a ascensão de Augusto Cury- Avante (10%). Renan Santos Missão aparece com 4%. Já os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) e o coach Pablo Marçal (PRTB) ficam com 1% cada. Nesse cenário, a eleição tem pouca chance de ser concluída no primeiro turno.

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Mas onde estão esses 10% com intenção de votar em Cury na Quaest?

A maioria deles é ‘independente’. Nesse segmento, o candidato do Avante já alcança 24% das intenções de voto, fica numericamente a frente do Lula. No Nordeste, onde Lula tem larga vantagem (55%), Cury tem 12%, empatado na margem de erro com Flávio (19%). No Sudeste, onde Lula e Flávio empatam (29 x 31), Cury tem 10%.

No Sul, onde Flávio tem vantagem numérica (38%), Cury chega a 9%.

A maior dificuldade de Cury neste momento (4%) é onde Lula leva a maior vantagem (45%), o eleitorado 60+. Acontece o inverso entre os mais jovens, segmento em que Lula tem o pior desempenho (30%) e Cury aparece com 14%.