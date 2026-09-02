Gigantão 2026: Secretaria de Esportes define início da temporada do futebol amador em Americana
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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, divulga a programação oficial do Campeonato Municipal de Futebol Amador, o Gigantão, para a temporada 2026.
As 1ª e 2ª divisões foram divididas em quatro grupos na primeira fase. Ao todo, 17 equipes participam da divisão principal, enquanto 20 equipes disputam a divisão de acesso.
A partida de abertura da temporada, válida pela 1ª divisão, acontece no dia 15 de setembro (terça-feira) entre Cidade Jardim e Unidos da Gruta, campeões da 1ª e 2ª divisões em 2025. O duelo será realizado no campo do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, a partir das 19h.
Já a 2ª divisão terá início no dia 20 de setembro (domingo), com a realização da primeira rodada completa em diversos gramados da cidade.
A 3ª divisão começa no dia 9 de setembro (quarta-feira), também com a participação de 20 equipes, disputada em sistema de mata-mata. As partidas dos playoffs e das quartas de final serão realizadas no Centro Cívico. Os jogos das oitavas de final acontecem nos campos do Benfica, Ipiranga, Parque Gramado e Parque Novo Mundo. Já os locais das semifinais e final serão definidas posteriormente pela organização do torneio.
A Secretaria de Esportes informa que em dias de jogos no Centro Cívico a pista de atletismo será fechada ao público a partir das 17h.
Sistema de disputa
Nas 1ª e 2ª divisões, os três melhores colocados de cada grupo se classificam para as fases eliminatórias. Os primeiros colocados garantem vaga automática para as quartas de finais, enquanto os segundos e terceiros colocados disputam uma partida única em formato de mata-mata para avançar no torneio, que segue neste sistema até a final.
Já o modelo de acesso e rebaixamento ficou organizado da seguinte maneira: ao término da primeira fase, os últimos colocados de cada grupo das 1ª e 2ª divisões serão rebaixados automaticamente para a divisão inferior na temporada seguinte, totalizando quatro equipes rebaixadas.
Por outro lado, garantem o acesso às divisões superiores as quatro melhores equipes das 2ª e 3ª divisões, ou seja, os semifinalistas de cada campeonato.
CONFIRA OS GRUPOS
1ª divisão
Grupo A – Bruxela, São Vito, Guanabara, e Cantareira
Grupo B – Faixa Preta, Mirandola, Parná, Liverpool e Unidos Mathiensen
Grupo C – Cidade Jardim, Unidos da Gruta, Milan 019 e Novo Sport
Grupo D – São Roque, Lírios City Parque Gramado e Unidos da Morada
2ª divisão
Grupo A – Irmãos, São Paulo Lírios, Parkão, Morada do Sol e Barrocos
Grupo B – Gerivá, Predador/Botafogo, Sporting ZNC, EC Unidos da Norte e Jardim da Paz
Grupo C – Unidos da Praia, Estrela Azul, América 1, Atlético Novo Mundo e Benedettos
Grupo D – Fúria 019, União Família, Malucos da Praia, Pé da Maloka e Jardim América 2
TABELAS
1ª rodada da 1ª divisão
15/09 (terça-feira)
Centro Cívico
19h – Cidade Jardim x Unidos da Gruta
19/09 (sábado)
Campo do Guarani
14h – Guanabara x Cantareira
Campo do São Vito
14h – Mirandola x Unidos da Mathiensen
Campo do Unidos da Cordenonsi
14h – Parná x Liverpool
Campo do Guarani
16h – Milan 019 x Novo Sport
Campo do Unidos da Cordenonsi
16h – Parque Gramado x Unidos da Morada
1ª rodada da 2ª divisão
20/09 (domingo)
Campo do Benfica
8h – São Paulo Lírios x Barrocos
10h – Estrela Azul x Benedettos
Campo do Bertini
8h – Parkão x Morada do Sol
10h – América 1 x Atlético Novo Mundo
Campo do Parque Gramado
8h – Predador / Botafogo x Jardim da Paz
10h – União Família x Jardim América 2
Campo do Parque Novo Mundo
8h – Sporting ZNC x Unidos da Norte
10h – Malucos da Praia x Pé da Maloka
Playoffs da 3ª divisão
09/09 (quarta-feira)
Centro Cívico
19h – Atlético Guanabara x Recanto
21h – Malucos do Tigre x Asa
10/09 (quinta-feira)
Centro Cívico
19h – Novo Mundo x Real Santa Fé
21h – Zanaga. x Mário Covas
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