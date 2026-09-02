Um homem foi acusado de (como padastro) expulsar dois adolescentes de 12 e 14 anos de casa em Artur Nogueira. Ele ainda teria ameaçado matar a mãe, com quem mantinha um relacionamento, e usar chave de fenda para a assustar.

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A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e abandono de incapaz, em Americana. No local, dois adolescentes, de 14 e 12 anos, relataram que haviam sido expulsos de casa pelo padrasto e impedidos de retornar à residência.

Durante as diligências, a mãe dos adolescentes também relatou aos policiais que vinha sendo ameaçada de morte pelo companheiro e que, naquela ocasião, ele teria utilizado uma chave de fenda para intimidá-la.

Padastro foi parar na delegacia

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde permaneceu preso à disposição da Justiça. A vítima manifestou interesse em representar criminalmente pelas ameaças e solicitou medidas protetivas.