A Prefeitura de Americana realiza uma seletiva de atletas para compor as equipes de competição de vôlei de praia do município. A iniciativa em parceria da Secretaria de Esportes com a equipe Malagutti Sports, tem como objetivo buscar jovens talentos para as equipes masculina e feminina, nas categorias sub-15, sub-17 e sub-19, e que tenham interesse em representar o município em competições oficiais, além de criar novas oportunidades para o desenvolvimento esportivo.

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A seleção é voltada a atletas que já possuem experiência a nível de competição no vôlei de praia ou no vôlei de quadra e desejam migrar para a areia. O objetivo é ampliar o número de atletas da modalidade e formar duplas para representar o município em competições a nível estadual e nacional, com foco para a disputa dos Jogos Regionais e Abertos do Interior na temporada de 2027.

As seletivas já estão abertas, e os treinamentos são realizados às segundas-feiras, das 19h45 às 21h45, na quadra de areia do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico de Americana.

Vôlei de praia e interessados

Os interessados em participar podem entrar em contato diretamente com o técnico Gabriel Malagutti no local dos treinamentos, por meio de mensagem via direct no Instagram @gabriel__malagutti ou através do telefone (19) 99431-6159.

“Estamos procurando atletas que já tenham alguma experiência competitiva, tanto no vôlei de praia quanto no vôlei de quadra e que tenham interesse em se desenvolver na areia. A ideia é formar nossas equipes de competição e representar Americana nas principais competições oficiais da modalidade. Queremos que esses jovens tenham a oportunidade de competir, ganhar experiência e levar o nome da cidade para diferentes competições”, destacou o técnico da equipe, Gabriel Malagutti.

O Centro Cívico de Americana está localizado na Rua Sergipe, 250, Jardim Colina.