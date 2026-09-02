Aeroporto de Americana receberá luminárias de LED com energia solar

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O Aeroporto Municipal de Americana “Augusto de Oliveira Salvação” receberá luminárias de LED com carregamento por energia solar e funcionamento autônomo, ampliando a segurança e a tecnologia utilizadas nas ações de balizamento e sinalização do espaço. A iniciativa integra as obras de infraestrutura, ampliação e modernização do aeroporto.

As novas luminárias serão instaladas nas bordas da pista, cabeceiras e taxiways do aeroporto, utilizadas pelas aeronaves para se deslocarem entre os pátios, hangares, terminais e a pista de pouso e decolagem.

“A gestão do prefeito Chico Sardelli está dotando o Aeroporto de Americana com obras de infraestrutura, ampliação e modernização. A nova tecnologia das luminárias vai contribuir para o balizamento das aeronaves, sinalização e auxílio à navegação durante as operações aeroportuárias”, explicou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

As informações sobre o funcionamento e as vantagens das novas luminárias foram discutidas entre o secretário Adriano e técnicos da empresa responsável pelas obras do aeroporto, nesta segunda-feira (31).

As obras avançam com a pavimentação das faixas de alargamento e a revitalização da pista existente. Os trabalhos incluem a fresagem da pista e a aplicação de binder, camada intermediária entre a base e a capa de rolamento, além do reforço do subleito e da aplicação de BGS (Brita Graduada Simples) nas faixas de alargamento, incluindo a área de giro e as pistas de taxiway.

A iniciativa de ampliação da capacidade operacional do terminal permitirá a expansão das operações de aeronaves de maior porte no aeroporto.

Na primeira etapa das obras, o investimento é de aproximadamente R$ 16 milhões, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC), vinculado ao Ministério de Portos e Aeroportos, intermediados pelo deputado federal Cezinha de Madureira, com indicação do vereador Levi Rossi, que fez o pedido quando ocupava a função de administrador do aeroporto.

A execução das obras é conduzida pelo Consórcio Aeroporto Americana, vencedor da licitação, formado pelas empresas Talude Construções S.A. e Converd Construção Civil Ltda. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, acompanha e fiscaliza os serviços.

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