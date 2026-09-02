Dois casos de violência doméstica foram registrados esta terça-feira em Sumaré. Todos envolveram casais e em um deles havia também uma adolescente, filha da vítima.

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Primeiro dos dois casos

OCORRÊNCIA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA Logradouro: Rua Pirenópolis – Jardim Dall’orto – Sumaré Autor: (37 Anos) Vítima: (27 Anos)

Na tarde de terça-feira (1), a equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica. No local, o homem foi localizado em frente à residência, a vítima, relatou que, após dias de discussões com o companheiro, havia sido ameaçada de morte.

Ela informou ainda que ele controlava sua frequência nas redes sociais e que, em outras ocasiões, já havia sofrido violências físicas e psicológicas. Diante dos fatos, as partes foram inicialmente conduzidas à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e, posteriormente, ao Plantão Policial de Sumaré, onde o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

O segundo dos casos foi na rRua Joaquim Caetano Ribeiro – Jardim Santa Clara.

O autor: (50 Anos), a vítima 1: (45 Anos) e a vítima 2: (15 Anos)

Na manhã de terça-feira (1º), a equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de ocorrência de violência doméstica, em Sumaré. No local, as vítimas esposa e filha do autor, relataram que o homem havia chegado à residência em estado de agressividade e aparente embriaguez, causando danos ao imóvel e proferindo ameaças de morte. Durante as discussões, ele teria danificado a porta do quarto e um ventilador, além de proferir ofensas e ameaças contra as vítimas.

O homem negou os fatos. Diante dos relatos e do interesse das vítimas em representar criminalmente, as partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde ele permaneceu preso pelos crimes de ameaça e violência doméstica.