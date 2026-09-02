O HM Americana (Hospital Municipal de Americana) deve receber de R$ 500 mil a R$ 1 milhão da nova tabela SUS Paulista.

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), iniciou os repasses da Tabela SUS Paulista aos hospitais municipais.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Neste primeiro pagamento, foram destinados R$ 43,3 milhões a 66 unidades de 52 cidades, reforçando o financiamento e a capacidade de atendimento da rede pública municipal.

HM Americana na média

Os recursos correspondem à produção ambulatorial e hospitalar registrada e aprovada nos sistemas oficiais do SUS. O novo modelo fortalece o custeio dos hospitais municipais e cria condições para ampliar cirurgias, exames, internações e outros atendimentos especializados nas próprias regiões.

Na Região Metropolitana de São Paulo, 22 hospitais receberam mais de R$ 19 milhões. No interior, 44 unidades foram contempladas com R$ 24,2 milhões.

“Esse primeiro repasse mostra a política pública chegando efetivamente à rede municipal. O recurso acompanha a produção dos hospitais e cria condições para ampliar cirurgias, exames, internações e serviços especializados nas próprias regiões. Isso fortalece os municípios, reduz deslocamentos e aproxima o cuidado de quem precisa”, afirma o secretário de Estado da Saúde, Eleuses Paiva.

A expansão da Tabela SUS Paulista pode alcançar mais de 100 hospitais de cerca de 77 municípios, com previsão de aproximadamente R$ 760 milhões em repasses anuais. Os valores não são fixos, pois variam conforme o volume e o tipo de procedimento realizado e aprovado, dentro dos limites estabelecidos para cada unidade.

A complementação é financiada integralmente pelo Tesouro Estadual e contempla atendimentos hospitalares e ambulatoriais de média e alta complexidade. Serviços municipais de terapia renal substitutiva, como a hemodiálise, também podem participar, desde que atendam aos critérios do programa.

Para receber os recursos, os municípios devem formalizar a adesão e apresentar um plano de trabalho para cada hospital. As unidades também precisam manter o registro regular da produção nos sistemas do SUS, disponibilizar informações assistenciais à regulação estadual e assegurar o atendimento à população de referência, conforme a pactuação regional.

Mais recursos e atendimento

Criada em 2024, a Tabela SUS Paulista complementa em até cinco vezes os valores pagos pela tabela federal do SUS. Inicialmente voltado às Santas Casas e entidades filantrópicas, o programa foi ampliado em 2026 para incluir hospitais municipais.

Desde a implantação, o Governo de São Paulo já repassou R$ 11,4 bilhões às instituições participantes. O reforço no financiamento contribuiu para ampliar a capacidade de atendimento da rede e aumentar a oferta de procedimentos.

Em 2025, o SUS paulista realizou 1,3 milhão de cirurgias eletivas, maior volume já registrado no Estado e 85,7% acima do resultado de 2022. Entre 2022 e 2025, o número de tomografias aumentou cerca de 50%, passando de 2,4 milhões para 3,6 milhões. As ressonâncias magnéticas cresceram 46%, de 480 mil para mais de 700 mil exames.

No mesmo período, os atendimentos de quimioterapia e radioterapia avançaram mais de 25%, enquanto as cirurgias oncológicas cresceram 43%. A expansão da produção amplia o acesso ao diagnóstico e ao tratamento e contribui para reduzir o tempo de espera na rede pública.

Leia + sobre saúde