Música gospel ganha força no mercado cultural

Gospel além dos templos: como a música de fé se tornou fenômeno cultural e de mercado no Brasil

Segmento já representa 20% do mercado fonográfico e movimenta bilhões por ano; Entre os músicos que viveram essa expansão está o gaitista Rodrigo Eberienos, hoje também ativo no circuito internacional do blues

O gospel deixou de ser apenas um gênero religioso para se transformar em um fenômeno cultural e de mercado no Brasil. Segundo a Pro-Música Brasil/Abramus, o estilo já responde por cerca de 20% do mercado fonográfico nacional. Durante a pandemia, as buscas por termos relacionados à música cristã cresceram mais de 200%, de acordo com dados do Google. O consumo em serviços de streaming de música também disparou: em 2023, o Spotify registrou um crescimento de 46% no número de ouvintes de música gospel no país, segundo dados divulgados pela própria plataforma.

O fenômeno, recentemente destacado em uma série especial do Fantástico, mostra como o gospel ultrapassou os templos para ocupar plataformas digitais, rádios, programas de TV e festivais. Mais do que expressão de fé, tornou-se vetor de mobilidade social, identidade cultural e consumo de massa.

Essa transformação também atravessa a trajetória de músicos brasileiros que colaboraram com grandes nomes do gênero. É o caso do gaitista Rodrigo Eberienos, que gravou com artistas como Cassiane, Bruna Karla, Jozyanne e Regis Danese. “Foi uma experiência incrível participar desse universo. Cada gravação trazia não só a música, mas a energia de um movimento que hoje está em todos os lugares”, afirma.

Com quase três décadas de carreira, Rodrigo também se destacou em trilhas sonoras da televisão, participando de novelas da TV Globo como América, Começar de Novo e Malhação, além de programas icônicos como Caldeirão do Huck e A Turma do Didi. Paralelamente, construiu uma sólida reputação no blues internacional, representando o Brasil em eventos como o SPAH (EUA), onde dividiu palco com referências como Brendan Power e Antonio Serrano.

Agora, ele se prepara para um novo desafio: será um dos representantes brasileiros no World Harmonica Festival, na Alemanha, que acontece entre os dias 29 de outubro e 2 de novembro de 2025. Reconhecido por seu domínio da gaita diatônica e cromática, Rodrigo leva para os palcos internacionais a mesma versatilidade que o fez transitar entre o gospel, o blues, a MPB e o rock.

Entre a fé que move multidões e a música que atravessa fronteiras, o gospel segue como um dos segmentos mais influentes da indústria cultural brasileira — e trajetórias como a de Rodrigo Eberienos ajudam a entender como esse movimento se expandiu e se consolidou no país.

Sobre Rodrigo Eberienos, @rodrigoeberienos

Rodrigo Eberienos é gaitista e anestesiologista carioca, ativo na cena do blues há mais de 20 anos. Reconhecido pelo domínio da gaita diatônica e cromática, já tocou com nomes como Sandy & Júnior e Zezé Di Camargo & Luciano. Acumula atuações em trilhas sonoras de novelas como A Favorita, Começar de Novo, Babilônia, América e Malhação, além do programa humorístico A Turma do Didi, protagonizado por Renato Aragão — o que ampliou sua visibilidade além da cena instrumental. Representou o Brasil no SPAH (EUA) e tem discos solo aclamados pela crítica. Em 2025, lançou o álbum New Old Stock, com releituras marcantes de clássicos do blues.

