Um homem que pagou R$ 30 em um bicicleta acabou preso em flagrante por receptação na tarde de segunda-feira (6) em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu na Rua Suécia, no bairro Jardim Europa. Ele deu azar que a bike foi reconhecida pelo irmão do dono original.

Os Cabos PM Casimiro e Morais foram abordados por um cidadão que informou ter localizado a bicicleta furtada de seu irmão em junho deste ano.

Os policiais seguiram até o local indicado e a vítima reconheceu a bike como sendo a sua. O suspeito, identificado apenas como L. R., foi localizado dentro de uma igreja, onde tomava sopa.

Ele declarou ter comprado a bicicleta há cerca de três meses, no bairro São Fernando, por R$30 e disse que não tinha ideia ou a menor informação que se tratava de item furtado.

A vítima apresentou nota fiscal comprovando a posse e titularidade do bem. Os policiais decidiram por dar voz de prisão ao rapaz.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial. O delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante por receptação (artigo 180 do Código Penal). A bicicleta foi restituída ao proprietário, e o homem permaneceu preso à disposição da Justiça.

