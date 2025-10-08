Vereador comemora dar nome de rua a padre

O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSD) comemorou a vitória de dar nome de uma rua da cidade a um padre. O padre Isaias Baptistella (in memoriam) foi o responsável pela fundação e posse da Paróquia Senhor Bom Jesus . Querido pela comunidade, ele serviu a paróquia por 51 anos.

O padre homenageado é Isaías Baptistella e a rua com seu nome ficará no Zanaga 2. O padre Isaías f oi um religioso que marcou a história da Paróquia Senhor Bom Jesus em Americana .

Vereador faz postagem comemorando

Projeto aprovado! ✨

Com muita alegria, informo que foi aprovado pela Câmara Municipal de Americana o Projeto de Lei nº 123/2025, de minha autoria, que dá o nome de Rua Padre Isaías Baptistella à Rua G, código 19317, localizada no Parque Residencial Jair Faraone Zanaga 2. 🙏

Uma justa e merecida homenagem a um homem que dedicou sua vida à fé, à comunidade e ao serviço ao próximo. O Padre Isaías Baptistella deixou um legado de amor e espiritualidade que marcou gerações em Americana. 💛

Que seu nome continue sendo lembrado com o respeito e a gratidão de todos que foram tocados por sua missão.

