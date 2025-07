A alegria e o ritmo da cultura nordestina vão tomar conta da Praça da Migração, no Jardim Pérola, neste fim de semana, durante a 4ª edição do Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina, promovido pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O evento acontece neste sábado (19) e domingo (20), com entrada gratuita.

A programação musical é um dos grandes destaques do Festival, que celebra a diversidade artística com apresentações de artistas locais e regionais. Os shows começam no sábado à noite com Janaína de Cássia, às 18h30, e seguem com o animado Arraiá da Nega, às 21h30, trazendo muito forró, xote e outras vertentes da música nordestina.

No domingo, a festa começa mais cedo: Daniel Rocha sobe ao palco às 12h30 com um repertório sertanejo, seguido pelo grupo Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra, às 15h. Às 16h30, é a vez do forró de Alexandra Souza e Banda contagiar o público com um repertório envolvente, e o encerramento fica por conta da Banda Dois Dobrado, às 19h30.

Além das atrações musicais, o Festival reúne uma ampla praça de alimentação com pratos típicos preparados por entidades sociais do município. Os visitantes poderão saborear baião de dois, escondidinho de carne seca, acarajé, canjica, dadinho de tapioca com geleia de pimenta, entre outras delícias que representam a culinária nordestina e brasileira.

Toda a estrutura da praça de alimentação será operada por entidades sociais selecionadas via chamamento público: Serviço de Assistência Social Meimei, Associação Vinde a Luz, Rotary Club de Santa Bárbara d’Oeste – Progresso, Casa da Criança, AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida) e AMOBAM (Associação de Moradores do Bairro Mollon).

Veja a programação musical

Sábado – 19 de julho

• 18h30 – Janaína de Cássia

• 21h30 – Arraiá da Nega

Domingo – 20 de julho

• 12h30 – Daniel Rocha

• 15h00 – Folia de Reis Ouro, Incenso e Mirra

• 16h30 – Alexandra Souza e Banda

• 19h30 – Banda Dois Dobrado

Confira destaques do cardápio

Serviço de Assistência Social Meimei (S.A.S.)

Lanche arrochado de linguiça com queijo coalho (pão baguete, hambúrguer de linguiça, queijo coalho, tomate e pimenta (opcional))

Lanche aprumado de costela (pão com parmesão, hambúrguer de costela, alface, cebola roxa e queijo prato)

Pastéis (carne seca, queijo, carne, chocolate)

Porção de batata frita

Combo especial: lanche + batata frita

Associação Vinde à Luz

Cachorro-quente (pão, salsicha, purê e batata palha)

X-Bacon (pão, hambúrguer, tomate, alface, bacon e molho especial)

Porção de salgadinhos fritos (12 unidades): coxinha, bolinha de queijo e croquete de carne Prato típico: arroz, feijão, farofa e costelinha de porco

Bolo de pote: maracujá, brigadeiro, ninho e paçoca

Brigadeiro de colher

Donuts no palito (3 unidades)

Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança

Porção de coxinha de costela ou carne seca (seis unidades)

Doces típicos: cocada branca e queimada, quebra-queixo, maçã do amor e coquinho

Morango no chocolate

Cachaça de rapadura

AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida)

Baião de Dois (arroz, feijão fradinho, de corda e carioca, calabresa, bacon, carne seca, pimentão, cebola, tempero nordestino, salsinha e cebolinha)

Pamonha (doce pura ou com queijo)

Caldo de batata com mandioquinha, bacon e calabresa

Porção de mandioca frita

Combo: Baião de Dois, mandioca frita e caldo

Espetos (carne, franbacon e linguiça)

Rotary Club Progresso

Dadinho de tapioca (acompanha geleia de pimenta)

Feijão tropeiro com torresmo

Escondidinho de carne seca

Lanche de pernil (alface, vinagrete, queijo e pernil desfiado)

Lanche de costela (costela desfiada, rúcula, vinagrete e queijo)

AMOBAM (Associação de Moradores do Bairro Mollon)

Batata chips

Cachorro-quente (pão de cachorro quente, salsicha, molho de tomate, vinagrete, batata palha)

Churros salgados (carne seca, calabresa com cebola e frango, linguiça)

Churros doces (brigadeiro, doce de leite, goiabada, cocada branca e queimada, paçoca, pé de moleque e Romeu e Julieta)

Acarajé tradicional ou vegano

Acarajé no prato

Canjica (grão de milho cozido, com leite, açucar, leite condensado e amendoim)

Serviço

Festival Tradições – Festa da Cultura Nordestina

19 e 20 de julho (sexta e sábado)

Praça da Migração – Avenida da Indústria, Jardim Pérola

Entrada gratuita

