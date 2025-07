Presidente do Fundo Social de SBO entrega mantas a gestantes do SAS Meimei

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste, Fernanda Rizzo Piovezan, visitou, na quarta-feira (16), a sede da SAS (Serviço de Assistência Social) Meimei, entidade que realiza atendimento a gestantes e mães em situação de vulnerabilidade social. Durante a visita, foram entregues mantas confeccionadas por voluntárias do projeto “Quadradinhos de Amor”, dentro da Campanha do Agasalho promovida pela Prefeitura.

Recebida pela presidente da entidade, Maria de Fátima Pansonatto dos Santos, e colaboradores, Fernanda conheceu de perto o trabalho desenvolvido e conversou com as mulheres assistidas. Também visitou o bazar solidário da Meimei, que ajuda a manter as atividades da instituição.

Atualmente, a Meimei atende cerca de 45 gestantes e outras 30 mães com bebês recém-nascidos. A entidade desenvolve oficinas nas quais as participantes confeccionam itens do próprio enxoval, além de participarem de encontros socioeducativos sobre maternidade, saúde e fortalecimento emocional.

Durante as oficinas, os filhos das gestantes, com idades entre 0 e 6 anos, também são acolhidos por uma educadora social em atividades lúdicas.

“A Meimei representa acolhimento, cuidado e transformação para muitas mulheres em Santa Bárbara. Poder contribuir com as mantas feitas pelo projeto Quadradinhos de Amor é levar um pouco mais de carinho e apoio a quem está vivendo um momento tão importante como a chegada de um filho”, afirmou Fernanda.

A SAS Meimei foi fundada em 1988 por um casal de voluntários e mantém suas atividades por meio de parcerias, doações e ações como o bazar permanente e participação em eventos da cidade. Ela está localizada na Rua Joaquim de Oliveira, 806, no Centro.

Projeto “Quadradinhos de Amor”

Iniciado em fevereiro deste ano, o projeto “Quadradinhos de Amor” surgiu da vontade de seis mulheres de contribuírem com uma causa social. Adriana Saporski, Luciane Scarazzatti, Silvia Passuelo, Elídia Araújo, Maria Veraldina e Marcia Baldini Manzatto se reúnem semanalmente para confeccionar mantas de crochê a partir de novelos de lã e quadradinhos de 18×18 cm, doados pela população.

As mantas são destinadas a bebês, crianças e idosos de escolas, asilos e instituições sociais da cidade, por meio do Fundo Social de Solidariedade, e integram a Campanha do Agasalho 2025. Além do acolhimento que proporcionam, os encontros do grupo também fortalecem os laços de solidariedade e propósito.

A população pode contribuir doando novelos de lã novos ou iniciados, ou ainda quadradinhos prontos, nos mais de 40 pontos de arrecadação espalhados pela cidade — com preferência para o Paço Municipal (Av. Monte Castelo, 1000 – Jardim Primavera).

Veja a lista de pontos de arrecadação da Campanha do Agasalho abaixo:

Paço Municipal

Avenida Monte Castelo, 1000, Jardim Primavera

DAE (Departamento de Água e Esgoto)

Rua José Bonifácio, 400, Centro

Defesa Civil

Rua Graça Martins, 464, Centro

Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Rua do Ósmio, 975, Mollon (Villa Multimall)

Secretaria de Segurança, Trânsito e Defesa Civil

Rua Curitiba, 259, Cidade Nova

Secretaria de Educação

Rua Graça Martins, 680, Centro

Câmara Municipal

Rodovia Luís Ometto (SP-306), 1001, Residencial Dona Margarida

Administração Regional Cidade Nova

Rua do Algodão, 1431, Cidade Nova

Colégio Pilares

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 300, Centro

NEI – Núcleo de Educação Integrada da Fundação Romi

Avenida Monte Castelo, 1095, Jardim Primavera / Avenida João Ometto, 118, Jardim Panambi

Indústrias Romi

Avenida Pérola Byington, 56, Centro

Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), Km 141,5, Distrito Industrial

Atacadão

Rua da Agricultura, 3650, Loteamento Industrial

Maple Bear Canadian School

Rua do Ósmio, 1517, Mollon

Casa do Artesão “Sr. Roldão de Oliveira”

Rua João Lino, 362, Centro

Marilu Cosméticos

Rua Dona Margarida, 611, Centro

Biblioteca “Neide Crócomo” do CEU das Artes

Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, Planalto do Sol II

Tivoli Shopping

Rua do Ósmio, 699, Mollon

Santa Bárbara Mall

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 1102

Supermercados São Vicente

Rua Limeira, 700, Lagoa Seca

​Rua Graça Martins, 650, Centro

Villa Multimall

Rua do Ósmio, 975, Mollon

Mercadão da Cidade

Rua Floriano Peixoto, 1653, na Vila Santa Cruz

Faculdade Anhanguera de Santa Bárbara

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1450 – Distrito Industrial

Academia Personal Place

Avenida Corifeu de Azevedo Marques, 168, Centro

Senai

Rua Vereador Sérgio Leopoldino Alves, 500 – Distrito Industrial I

Nova Estação Church

Rua do Ósmio, 1665, Mollon

Igreja Batista Renovada Getsêmani

Avenida São Paulo, 1174, Dona Regina

Assembleia de Deus Brás Ministério de Madeira

Rua da Agricultura, 720

Paróquia Imaculada Conceição

Rua Salvador, 662, Cidade Nova

Paróquia Nossa Senhora Aparecida

Rua Monsenhor Nicopelli, 310

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora

Avenida Dr. Sebastião de Paula Coelho, 650, Rochelle II

Paróquia Santa Bárbara

Praça Rio Branco, Centro

Paróquia Santo Antônio

Rua Cariris, 395, São Francisco II

Paróquia São Francisco de Assis

Rua do Chá, 879, Jardim Pérola

Paróquia São João Batista

Rua do Estanho, s/n, Mollon IV

Paróquia São José

Rua Alagoas, 294, Vila Grego

Paróquia São Paulo Apóstolo

Avenida Mogi Guaçu, 1552, Jardim das Orquídeas

Paróquia São Sebastião

Rua Itália, 467, Jardim Europa

Paróquia Senhor Bom Jesus

Rua José Rocha Leite, 109, Jardim Paulista

Condomínio Boulevard de Rose

Rua Graça Martins, 664, Centro

JHM Motores

Rua João Covolan Filho, 352, Distrito Industrial

Academia PlayX

Av. Corifeu de Azevedo Marques, 954, Colina

Condomínio Olimpia Romi

Rua Maranhão, 94, Vila Brasil

Condomínio Residencial Firenze

Avenida Laerson Andia, 587, Firenze

GranPlié Studio de Dança

Rua General Câmara, 76, Centro

Lavanderia Clean

Avenida Amadeu Tortelli, 95, Conjunto Habitacional dos Trabalhadores

Centro de Especialidades

Rua Graça Martins, 45, Centro

Fred Cabelo e Barba

Rua Emboabas, 343, Santa Rita

Supermercado Davita

Rua Tucanos, 88, Jardim São Francisco

