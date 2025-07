Sim, é verdade! O celular está ouvindo as conversas

O celular está ouvindo as conversas e transformando tudo em anúncios

Estudo da NordVPN comprovou que dispositivos das big techs são capazes de ‘ouvir’ as conversas dos usuários para convertê-las em anúncios

Certamente todos já foram surpreendidos por uma situação inusitada na qual, após conversar sobre algo aleatório, que não é do cotidiano e, logo após, navegando pela internet ou acessando o e-mail se deparar com uma propaganda relacionada com aquilo que conversava e então questionar se o telefone é capaz de ouvir as conversas.

Para saber se isso realmente acontece ou se não passa de uma coincidência, pesquisadores da NordVPN criaram um experimento para desvendar esse ‘mistério’ da era digital. Para isso, temas como animais favoritos, países aleatórios e itens de moda foram discutidos intencionalmente próximos aos aparelhos para medir o tempo até que aparecessem anúncios relacionados.

E o resultado foi certeiro! Após conversas sobre certos assuntos, os pesquisadores passaram a receber anúncios patrocinados, de destinos de viagem a ONGs de proteção animal. Portanto, sim, o celular ouve tudo para oferecer anúncios personalizados.

Mas isso não é ilegal? Não. Sabe aqueles termos de uso que é preciso clicar na caixinha e dizer “Eu concordo”? Pois bem, desde que o usuário tenha consentido com o uso de dados pessoais nos aplicativos, as big techs podem sim escutar as conversas e usar os dados para oferecer propagandas.

A NordVPN alerta que qualquer pessoa pode fazer esse teste e recomenda revisar as permissões dos apps instalados.

Mas como isso funciona? O microfone embutido dos celulares permanece ativo o tempo todo, pronto para escutar comandos de voz para assistentes virtuais — que também captam conversas de fundo para gerar anúncios personalizados com base no que se fala.

Para flagrar essa tecnologia em ação, um membro da equipe falou sobre destinos turísticos aleatórios, como a Arábia Saudita. Poucos dias depois, anúncios do Booking.com sobre hotéis em AlUla começaram a aparecer no Facebook.

Outro pesquisador mencionou o tema “orangotangos” repetidamente e, no dia seguinte, recebeu anúncios de instituições de caridade voltadas à causa animal.

4 passos para saber se o celular está espionando

Escolha um tema único

Fale sobre algo que nunca pesquisou ou comentou perto do celular.

Converse sobre o tema

Durante alguns dias, mencione o assunto com palavras-chave próximas ao celular.

Use o celular normalmente

Não pesquise nem interaja com conteúdos sobre o tema testado. Apenas fale.

Observe os anúncios

Preste atenção nos anúncios nos próximos dias. Se o tema surgir, seu celular pode estar ouvindo.

Dicas de privacidade

“A maioria já viu um anúncio sobre algo que só foi falado, nunca pesquisado. Isso é um alerta: seu dispositivo pode estar acessando mais dados do que deveria”, afirma Marijus Briedis, CTO da NordVPN.

Para evitar isso, Briedis recomenda 6 dicas para manter sua privacidade no smartphone:

Baixe apenas de lojas oficiais: apps fora da Google Play ou App Store podem conter malwares.

Revise permissões regularmente: desconfie de apps que pedem acesso ao microfone, câmera ou localização sem motivo claro.

Gerencie os dados de assistentes de voz: apague o histórico de voz da Alexa ou do Google com frequência.

Use um bom VPN: o NordVPN criptografa seus dados e protege conexões públicas.

Atualize sempre: versões antigas do sistema têm brechas que facilitam ataques.

Ative ferramentas nativas de segurança: como autenticação em dois fatores e backups criptografados.

