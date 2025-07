Mutirão Sumaré Limpa encerra semana com 60 novas notificações em seis regiões da cidade

A força-tarefa do programa Sumaré Limpa segue atuando em diversos bairros da cidade para garantir mais limpeza e qualidade de vida à população. Nesta última semana, a ação resultou em 60 novas notificações por acúmulo de lixo, entulho, mato alto e descarte irregular de resíduos em terrenos particulares.

As notificações foram distribuídas da seguinte forma:

Maria Antonia: 19

Área Cura: 16

Picerno: 10

Centro: 9

Nova Veneza: 3

Matão: 3

A mobilização é realizada em parceria com as Subprefeituras Regionais e as secretarias de Obras e Serviços Públicos, que atuam diretamente nas fiscalizações e orientações aos moradores e proprietários de imóveis.

O objetivo é conscientizar e responsabilizar os donos de terrenos para que mantenham suas propriedades limpas, evitando a proliferação de doenças e o desrespeito aos espaços públicos.

Desde o início da operação intensificada, mais de 1.000 notificações já foram emitidas em toda a cidade.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou a importância da ação conjunta entre poder público e população. “Estamos mobilizados para manter Sumaré mais limpa e acolhedora para todos. Mas essa é uma missão que exige colaboração. A prefeitura está fazendo sua parte, e contamos com o apoio dos moradores para cuidar dos seus espaços, denunciar irregularidades e manter nossa cidade em ordem”, afirmou.

A população pode colaborar com denúncias de terrenos abandonados ou com descarte irregular de lixo por meio do telefone 156 ou aplicativo 156 Sumaré.

