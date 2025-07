Festa Julina leva alegria aos pacientes da Hemodiálise do HM de Americana

A tradição das festas julinas ganhou um toque especial nesta quarta-feira (16) na ala da Hemodiálise do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. Os pacientes participaram de uma comemoração temática cheia de sabor e carinho.

A iniciativa teve como objetivo proporcionar bem-estar, fortalecer vínculos e tornar o ambiente hospitalar mais acolhedor. A equipe multiprofissional se uniu para organizar a celebração com todo cuidado e atenção, respeitando as orientações médicas e as necessidades de cada paciente.

A festa contou com comidas típicas como cachorro-quente, arroz doce, pipoca e uma variedade de doces tradicionais. O ambiente foi decorado com bandeirinhas coloridas, músicas juninas e muita animação. As profissionais da equipe entraram no clima e participaram vestidas a caráter, com trajes típicos.

A coordenadora da Hemodiálise, Ariane dos Santos, destacou a importância da ação. “Momentos como esse fazem toda a diferença para os nossos pacientes. O tratamento exige muita dedicação e, por isso, é fundamental oferecer momentos de leveza e alegria, reforçando o cuidado integral e humanizado”.

Dia marcante

Foi um dia marcado por sorrisos, gratidão e espírito de união, reforçando que o cuidado com a saúde também pode caminhar junto com gestos simples de afeto e alegria.

“A humanização do atendimento é um dos pilares da nossa gestão, e iniciativas como essa mostram o quanto pequenos gestos podem fazer uma grande diferença na vida dos pacientes. Parabenizo toda a equipe da Hemodiálise pela sensibilidade e dedicação em transformar o ambiente hospitalar em um espaço mais acolhedor e cheio de esperança”, destacou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

