Café tem explicação científica para bombar no inverno

Leia + sobre comida, bebida e receitas

De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), o consumo de café cresce cerca de 30% durante os meses mais frios do ano. O que parece apenas um hábito charmoso de meia-estação tem respaldo científico, emocional e mercadológico. À medida que as temperaturas caem, os pedidos por café aumentam em média XX% nas unidades da Sterna Café, acompanhados por um fluxo XX% maior de clientes em relação aos meses mais quentes. Coincidência? Longe disso.

“No inverno, o café deixa de ser apenas uma bebida para se tornar uma necessidade emocional e fisiológica. Ele desperta o corpo, melhora o humor e ainda oferece aquele conforto quentinho que todos procuram quando o frio aperta”, afirma Deiverson Migliatti, fundador da Sterna Café, que construiu seu olhar sobre o café a partir de quatro voltas ao mundo e visitas a mais de 71 países. A franquia nasceu dessa trajetória internacional e da paixão de Migliatti pelo universo do café. Hoje, a rede conta com mais de 60 unidades distribuídas em sete estados brasileiros.

Segundo Daniela Zaminiani, nutricionista da Sterna Café, além da tradicional cafeína que estimula o sistema nervoso central e ajuda na concentração, o café também é rico em polifenóis, que têm efeito antioxidante e fortalecem o sistema imunológico, um aliado valioso em tempos de gripes e resfriados. “É como um ritual medicinal disfarçado de prazer diário”, define.

Para deixar a experiência ainda mais especial, a rede destaca neste inverno os métodos de extração artesanal que realçam o sabor dos grãos especiais. Chemex, Aeropress, French Press, V60 e Clever estão entre os preferidos dos clientes, cada um oferecendo um perfil sensorial diferente e uma forma única de apreciar o café com mais profundidade.

O método de preparo influencia diretamente o corpo, o aroma e a intensidade do café. No frio, temos mais tempo para sentir cada detalhe. A extração por V60, por exemplo, traz leveza, enquanto a french press entrega um café mais encorpado. É uma escolha que vai além do sabor, envolve percepção e prazer.

“A ideia é proporcionar experiências que combinam sabor, acolhimento e bem-estar. Entendemos que no frio, as pessoas buscam menos pressa e mais presença. Cada xícara da Sterna é um convite para esse momento de pausa”, explica o empresário.

A nutricionista ainda destaca que há razões científicas para esse aumento do consumo, já que estudos mostram que, nos meses frios, a redução da luz solar pode afetar o humor e a disposição. “O café, nesse cenário, atua como um aliado natural, ajudando a manter os níveis de energia e a concentração. É por isso que vemos tanta gente buscando aquela primeira xícara logo cedo, não é vício, é autocuidado”, finaliza.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP