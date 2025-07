Um corpo foi localizado na tarde desta sexta-feira (18), em uma área de mata próxima à lagoa do Jardim Amanda, em Hortolândia (SP). A descoberta ocorreu com o auxílio de um cão farejador da Guarda Municipal, durante as buscas pela adolescente Nicolly Fernanda Pogere, de 15 anos, desaparecida desde a última segunda (14).

A vítima ainda não teve a identidade oficialmente confirmada, mas familiares de Nicolly estiveram no local e reconheceram objetos pessoais encontrados próximos ao corpo.

A área foi isolada pela Polícia Técnica, que agora aguarda os exames periciais para identificação formal.

Nicolly havia saído da casa do avô informando que iria até a residência do namorado, mas não foi mais vista desde então. A mãe da adolescente, Priscila Magrin, relatou que a filha estava tranquila no dia do desaparecimento e que não conhecia bem a região, o que aumentava a preocupação da família.

O namorado, com quem a jovem teria combinado o encontro, chegou a manter contato com a família por videochamadas antes do desaparecimento, mas deixou de responder às mensagens após a repercussão do caso.

As investigações continuam, e o laudo da perícia deve confirmar se o corpo encontrado é, de fato, de Nicolly.

