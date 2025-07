O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na quinta-feira (17) com a diretora da Unidade de Serviços Urbanos da secretaria municipal de Obras e Serviços Urbanos, Claudia Rodrigues de Lucca, para tratar sobre a regularização de concessões de sepulturas no Cemitério Parque Gramado.

O parlamentar protocolou um requerimento na secretaria da Câmara pedindo informações da prefeitura sobre o tema após receber relatos de moradores que disseram enfrentar dificuldades para obter a documentação necessária à concessão definitiva das sepulturas. Marcos Caetano questionou à diretora as possíveis causas do problema e as medidas que podem ser adotadas para resolver a questão.

Durante a reunião, a diretora informou que irá buscar informações detalhadas sobre os casos relatados visando solucionar os problemas e agilizar o processo de concessão da documentação. “A agilidade nos processos de emissão dos documentos é importante para amenizar o sofrimento das famílias no momento de luto. A regularização dessas concessões é uma questão de respeito com as famílias que já cumpriram suas obrigações e aguardam apenas o reconhecimento formal de seu direito. Vamos continuar acompanhando o caso de perto”, comentou o vereador.

