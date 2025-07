Nova oposição? Leoncine e Mizzoni detonam gestão da saúde em Americana

Oposição ganhando corpo? Dois vereadores de Americana estiveram esta semana fiscalizando unidades de saúde. Na quarta-feira (16), Jean Mizzoni (Agir) visitou a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) São José com o objetivo de fiscalizar o fluxo de atendimento aos usuários da rede pública municipal de saúde. Já Lucas Leoncine (PSD) gravou e divulgou um vídeo falando que estava fiscalizando o Hospital Municipal, em atendimento a reclamações de pacientes.

Depois, divulgou matéria sobre reunião na quinta-feira (17) com o diretor-geral do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”, Ruy Santos, para discutir ações de melhoria na qualidade do atendimento e sobre oferta de cirurgias na unidade de saúde.

Durante a visita, Mizzoni conversou com pacientes e funcionários sobre o tempo de espera, a acomodação nas áreas de recepção e coleta, tratamento humanizado e a relação da equipe médica presente, entre outros aspectos relativos à qualidade e eficiência do atendimento no local.

“Desde o início do mandato tenho atuado na fiscalização de diferentes espaços de saúde do município para conhecer de perto os desafios, buscar informações e propor sugestões, visando auxiliar na melhoria dos serviços prestados. Saúde é e sempre será prioridade, afinal estamos falando de vidas. Sabemos que os desafios são muitos, mas, dentro das nossas limitações e do que nos compete enquanto vereador, tudo o que pudermos fazer para contribuir para que a população seja atendida de forma adequada, mais ágil e com dignidade, faremos”, comentou o vereador.

Por sua vez, Leoncine explicou que seu gabinete recebe, com frequência, questionamentos a respeito da oferta de cirurgias eletivas. “Nós temos situações de pessoas aguardando procedimentos cirúrgicos há muito tempo, às vezes com cancelamento. O Siresp também tem prazos longos, então, além de fiscalizar as ações da Santa Casa Chavantes para resolver o problema, eu me reuni para discutirmos soluções e os investimentos necessários”, explicou.

Ainda no encontro, o atendimento à população foi apontado como outro entrave no serviço público de saúde. “Nós precisamos de projetos que melhorem a eficiência do atendimento, da transparência nas informações e na gestão de pessoas no hospital. É uma demanda que discutimos em audiência pública e que precisamos cobrar constantemente. Eu seguirei acompanhando o trabalho da diretoria do hospital”, concluiu.

Oposição e base

Leoncine ainda faz parte da base do governo com vários cargos na administração. Já Mizzoni, foi punido depois de se rebelar e votar contra o aumento de IPTU na segunda votação. Ele e o outro rebelde Thiago Brochi perderam pelo menos 6 cargos no governo Chico Sardelli (PL). Leoncine parece, por ora, fazer o bate e assopra. Com mandato ainda sem ter claro qual o rumo vai tomar, talvez ele opte em ir para a oposição e busque um novo partido para disputar as eleições em 2028.

