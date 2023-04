Musical “A Bela e a Fera” será apresentado em Americana no sábado

“A Bela e a Fera, O Espetáculo Musical” traz aos palcos do Teatro Municipal Lulu Benencase, em Americana, neste sábado (29), às 15h, um dos maiores clássicos de todos os tempos e de animação do cinema. O musical apresenta uma releitura baseada no conto de domínio público francês. Os ingressos já estão à venda – os preços variam de R$ 45,00 a R$ 120,00 – e podem ser adquiridos na bilheteria do teatro, localizado à Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, e pelo site www.entravip.com.br .

O tradicional e emocionante espetáculo conta a estória de amor entre uma linda jovem e um príncipe enfeitiçado e transformado em Fera. Sua bondade a faz enxergar o lado humano da Fera, por quem se apaixona perdidamente, quebrando o feitiço. O elenco será acompanhado por uma orquestra, que embala o romance. A classificação é livre.

VEJA TAMBÉM: Teatro Lulu Benencase recebe Elvis para encenar vida do músico

A turnê já percorreu mais de 50 cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Goiânia, Brasília, Belo Horizonte, Foz do Iguaçu, Curitiba, Maceió, Natal, Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Fortaleza, entre outras, impactando um público de mais de 250.000 pessoas, em 4 anos. O grupo também conta com apresentações internacionais com turnê no Uruguai e Argentina.

SERVIÇO “A Bela e a Fera, O Espetáculo Musical”

Data: 29 de abril

Horário: sábado, às 15h

Local: Teatro Municipal Lulu Benencase | Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol – Americana/SP

Valores: Ingressos de R$45,00 a R$120,00

Vendas: https://entravip.com.br/evento/21/A_BELA_E_A_FERA e na Bilheteria do Teatro

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento