PM realiza operação para fiscalizar desmanches na região

Foi desencadeada durante esta semana, na área da 1ª e 2ª Cia PM, do 19º BPM/I, a “Operação Box 2”, em conjunto com a Polícia Civil, a Receita Estadual e o Detran/SP, visando a fiscalização de estabelecimentos de vendas de peças e desmanches.

Conforme planejamento em conjunto, os Policiais Militares da unidade intensificaram o policiamento nas áreas pré-estabelecidas e realizaram bloqueios de fiscalização com vistas a motocicletas, bem como na entrada e saída dos estabelecimentos de peças. Durante as buscas na área da 2ª Cia PM, do 19º BPM/I, foram encontradas peças irregulares em relação a rastreabilidade, sem a etiqueta numérica do Detran e ainda realizando o comércio de peças consideradas como itens de segurança, que são proibidas a venda, sendo peças de freio, suspensão e cintos de segurança.

Com isso, o contingente policial prendeu em flagrante delito o funcionário responsável pelo local. A “Operação Box 2” resultou em 01 prisão em flagrante de 01 indivíduo; 17 objetos apreendidos, sendo 01 lanterna traseira, 05 velocímetros, 01 farol dianteiro, 02 módulos, 01 retrovisor, 03 kits multimídia, 01 torre suspensão, 01 kit freio montado, 01 farol de milha e 01 vidro automotivo.

Essa Operação destacou a integração entre a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Receita Estadual e o DETRAN/SP, no combate ao crime.

