Músicos de Americana podem se credenciar em programa federal de fomento ao turismo

Leia + sobre Famosos, artes e música

Músicos de Americana podem se credenciar no Programa Turismo com Música, uma iniciativa do Ministério do Turismo do Governo Federal para a promoção, o posicionamento no mercado turístico e o fomento da atividade turística. O programa é uma ferramenta que garante a transparência na contratação de artistas e bandas musicais por gestores públicos. Os aprovados farão parte do Banco de Dados e estarão aptos a receberem apoio do Ministério, por meio do pagamento de cachês, para a participação em eventos turísticos.

O cadastro deve ser feito através de formulário eletrônico disponível no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), no link .

O artista ou banda musical deve indicar, no momento do cadastro, a abrangência regional ou nacional de sua atuação. Para comprovar que pertence à categoria regional, é preciso apresentar reportagens, fotografias e outras confirmações da realização de shows em dois estados de uma mesma macrorregião do país. O cadastro como artista nacional deve ser acompanhado de comprovação de shows realizados em três macrorregiões do Brasil.

“Trata-se de uma oportunidade para que os músicos de Americana com apresentações também em outros estados possam ampliar o alcance de sua arte, sendo reconhecidos e valorizados pelo trabalho desenvolvido”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP