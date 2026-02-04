Pelo menos 7 ONGs (Organizações Não Governamentais) vão se unir no segundo Ato “Justiça Pelo Orelha” em Americana. O primeiro evento foi no último domingo e reuniu dezenas de pessoas no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

O evento ganhou corpo esta semana e as ONGs da cidade decidiram se unir e fazer um evento maior. Desta vez, a #JustiçaPeloOrelha será no Portal de entrada da cidade, a partir das 15h.

ONGS PRESENTES

Devem estar presentes no evento de domingo as ONGs de Americana Ação Anjinhos Pet, Família Propet, Apaasfa (Associação protetora dos animais de Americana São Francisco de Assis), Anjos Sem Asas, Anjos Peludos (Cuidar e Proteger), Meu Abrigo e Cadeia Para Maus Tratos.

A morte do cão Orelha, após agressões atribuídas a adolescentes em Florianópolis (SC), trouxe novamente à tona a gravidade dos crimes de maus-tratos contra animais no Brasil.

Amplamente divulgado pela mídia, o caso segue sob investigação, mas já levanta reflexões importantes sobre responsabilização criminal, civil e socioeducativa, conforme explica o professor Alexandre Freitas, especialista em Direito Penal e docente do curso de Direito da Estácio.

O caso do cão Orelha, além de gerar comoção nacional, reacende o debate sobre educação, prevenção da violência e efetividade das leis de proteção animal.

Para especialistas, episódios como esse reforçam a necessidade de políticas públicas, conscientização social e aplicação rigorosa da legislação, como forma de coibir práticas de crueldade e promover uma cultura de respeito à vida em todas as suas formas.