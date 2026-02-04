Abertas inscrições para cursos e formações culturais em Hortolândia
Prefeitura abre vagas para cursos; prazo de inscrição vai este domingo (8/2)
Que tal aprender uma habilidade artística este ano? Você poderá fazer isso em um dos cursos oferecidos pela Prefeitura de Hortolândia. Estão abertas as inscrições para as formações ministradas pelo município. Quem quiser, pode se inscrever por meio do preenchimento de um formulário de interesse, disponível deste LINK. As inscrições podem ser feitas até este domingo (08/02).
De acordo com a Secretaria de Cultura, há vagas para cursos de diferentes linguagens artísticas, como dança (diversas modalidades), música, capoeira, fotografia, redação e produção de texto , grafite, pintura, desenho, dentre outros.
Os cursos têm duração variada, sendo que alguns não têm limite de idade. As formações são de iniciação, portanto não é necessário ter conhecimento prévio.
As formações serão ministradas nos seguintes espaços culturais da Prefeitura:
– Centro de Educação Musical Municipal Maestro Ronaldo Dias de Almeida (CEM): rua Vicente Palhaço, 32, Jardim Rosolém
– Escola de Artes Augusto Boal: rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda
– Unidade Cultural Arlindo Zadi: rua Graciliano Ramos, 180, Jardim Amanda
– Armazém de Artes Salvador Gomes de Barros: rua Ercilio Antonio Meira, 435, Jardim Santa Izabel
– Escola Municipal de Circo: rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda
DEMOCRATIZAR
A Secretaria de Cultura salienta que a população pode se inscrever em quantos cursos quiser. Porém, cada pessoa poderá escolher apenas um caso seja contemplada com mais uma de vaga.
A seleção será feita pela Secretaria de Cultura, com base em critérios que priorizam pessoas que ainda não tenham feito nenhum curso e que seja residentes em regiões da cidade com menor oferta de equipamentos culturais públicos. O processo de seleção é para garantir que haja distribuição territorial equilibrada de vagas, e democratizar o acesso a atividades culturais oferecidas pelo município.
Ainda segundo a Secretaria de Cultura, os interessados serão classificados, e com isso será gerada uma lista de espera. A lista será válida por 60 dias, sendo extinta após esse prazo. A lista dos contemplados com vagas para os cursos será divulgada nos canais oficiais da Secretaria de Cultura. Os contemplados com vagas deverão realizar a matrícula presencialmente, no dia, hora e local definido pela Secretaria de Cultura. A matrícula deverá ser feito em até cinco dias úteis, contados a partir do dia da divulgação da lista oficial de contemplados. Quem não fizer a matrícula nesse período, perderá a vaga e será chamada pessoa em lista de espera.
Confira abaixo os cursos com vagas disponíveis:
Artes cênicas:
|
Curso
|
Turma
|
Idade a partir de
|
Idade máxima
|
Artes circenses
|
Geral
|
7
|
13
|
Balé
|
Baby class
|
5
|
6
|
Balé
|
Infantil I
|
7
|
10
|
Balé
|
Infantil II
|
11
|
14
|
Balé
|
Adulto
|
15
|
–
|
Dança do ventre
|
Adulto
|
18
|
–
|
Dança inclusiva
|
Geral
|
10
|
–
|
Jazz dance
|
Infantil
|
5
|
10
|
Jazz dance
|
Adulto
|
16
|
–
|
Teatro Iniciação
|
Infantojuvenil
|
10
|
15
|
Teatro Iniciação
|
Adulto
|
16
|
–
Música:
|
Curso
|
Turma
|
Idade a partir de
|
Idade máxima
|
Flauta transversal
|
Geral
|
10
|
–
|
Oboé
|
Geral
|
10
|
–
|
Clarinete
|
Geral
|
10
|
–
|
Fagote
|
Geral
|
10
|
–
|
Saxofone
|
Geral
|
10
|
–
|
Trompete
|
Geral
|
10
|
–
|
Trompa
|
Geral
|
10
|
–
|
Trombone
|
Geral
|
10
|
–
|
Eufônio
|
Geral
|
10
|
–
|
Tuba
|
Geral
|
10
|
–
|
Percussão popular
|
Geral
|
10
|
–
|
Percussão sinfônica
|
Geral
|
10
|
–
|
Bateria
|
Geral
|
10
|
–
|
Piano
|
Geral
|
10
|
–
|
Violão
|
Geral
|
10
|
|
Coral jovem
|
Juvenil
|
12
|
18
|
Coral adulto
|
Adulto
|
18
|
–
|
Musicalização infantil
|
Infantil
|
5
|
10
Patrimônio e Memória:
|
Curso
|
Turma
|
Idade a partir de
|
Idade máxima
|
Capoeira
|
Infantil
|
7
|
–
|
Capoeira
|
Adulto
|
18
|
–
|
Práticas de cordas caipira (violão e viola)
|
Juvenil e Adulto
|
15
|
–
Audiovisual:
|
Curso
|
Turma
|
Idade a partir de
|
Idade máxima
|
Noções básicas de fotografia
|
Adulto
|
16
|
–
|
Redação e produção de texto
|
Juvenil e Adulto
|
12
|
–
Artes Visuais:
|
Curso
|
Turma
|
Idade a partir de
|
Idade máxima
|
Noções básicas de fotografia
|
Juvenil
|
16
|
–
|
Grafite
|
Infantojuvenil
|
10
|
–
|
Pintura em tela
|
Infantojuvenil
|
12
|
–
|
Oficina de criação de fantasias e adereços
|
Juvenil e Adulto
|
16
|
–
|
Desenho artístico
|
Infantojuvenil
|
10
|
–
