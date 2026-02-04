Abertas inscrições para cursos e formações culturais em Hortolândia

Prefeitura abre vagas para cursos; prazo de inscrição vai este domingo (8/2)

Leia + sobre  economia, emprego e mercado

Que tal aprender uma habilidade artística este ano? Você poderá fazer isso em um dos cursos oferecidos pela Prefeitura de Hortolândia. Estão abertas as inscrições para as formações ministradas pelo município. Quem quiser, pode se inscrever por meio do preenchimento de um formulário de interesse, disponível deste LINK. As inscrições podem ser feitas até este domingo (08/02).

De acordo com a Secretaria de Cultura, há vagas para cursos de diferentes linguagens artísticas, como dança (diversas modalidades), música, capoeira, fotografia, redação e produção de texto , grafite, pintura, desenho, dentre outros.

Os cursos têm duração variada, sendo que alguns não têm limite de idade. As formações são de iniciação, portanto não é necessário ter conhecimento prévio.

As formações serão ministradas nos seguintes espaços culturais da Prefeitura:
– Centro de Educação Musical Municipal Maestro Ronaldo Dias de Almeida (CEM): rua Vicente Palhaço, 32, Jardim Rosolém
– Escola de Artes Augusto Boal: rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda
–  Unidade Cultural Arlindo Zadi: rua Graciliano Ramos, 180, Jardim Amanda
– Armazém de Artes Salvador Gomes de Barros: rua Ercilio Antonio Meira, 435, Jardim Santa Izabel
–  Escola Municipal de Circo: rua Casemiro de Abreu, s/nº, Jardim Amanda

Abertas inscrições para cursos e formações culturais em Hortolândia 

DEMOCRATIZAR

A Secretaria de Cultura salienta que a população pode se inscrever em quantos cursos quiser. Porém, cada pessoa poderá escolher apenas um caso seja contemplada com mais uma de vaga.

A seleção será feita pela Secretaria de Cultura, com base em critérios que priorizam pessoas que ainda não tenham feito nenhum curso e que seja residentes em regiões da cidade com menor oferta de equipamentos culturais públicos. O processo de seleção é para garantir que haja distribuição territorial equilibrada de vagas, e democratizar o acesso a atividades culturais oferecidas pelo município.

Ainda segundo a Secretaria de Cultura, os interessados serão classificados, e com isso será gerada uma lista de espera. A lista será válida por 60 dias, sendo extinta após esse prazo. A lista dos contemplados com vagas para os cursos será divulgada nos canais oficiais da Secretaria de Cultura. Os contemplados com vagas deverão realizar a matrícula presencialmente, no dia, hora e local definido pela Secretaria de Cultura. A matrícula deverá ser feito em até cinco dias úteis, contados a partir do dia da divulgação da lista oficial de contemplados. Quem não fizer a matrícula nesse período, perderá a vaga e será chamada pessoa em lista de espera.

Abertas inscrições para cursos e formações culturais em Hortolândia 

Confira abaixo os cursos com vagas disponíveis:

Artes cênicas:

Curso

Turma

Idade a partir de

Idade máxima

Artes circenses

Geral

7

13

Balé

Baby class

5

6

Balé

Infantil I

7

10

Balé

Infantil II

11

14

Balé

Adulto

15

Dança do ventre

Adulto

18

Dança inclusiva

Geral

10

Jazz dance

Infantil

5

10

Jazz dance

Adulto

16

Teatro Iniciação

Infantojuvenil

10

15

Teatro Iniciação

Adulto

16

Música:

Curso

Turma

Idade a partir de

Idade máxima

Flauta transversal

Geral

10

Oboé

Geral

10

Clarinete

Geral

10

Fagote

Geral

10

Saxofone

Geral

10

Trompete

Geral

10

Trompa

Geral

10

Trombone

Geral

10

Eufônio

Geral

10

Tuba

Geral

10

Percussão popular

Geral

10

Percussão sinfônica

Geral

10

Bateria

Geral

10

Piano

Geral

10

Violão

Geral

10

Coral jovem

Juvenil

12

18

Coral adulto

Adulto

18

Musicalização infantil

Infantil

5

10

Patrimônio e Memória:

Curso

Turma

Idade a partir de

Idade máxima

Capoeira

Infantil

7

Capoeira

Adulto

18

Práticas de cordas caipira (violão e viola)

Juvenil e Adulto

15

Audiovisual:

Curso

Turma

Idade a partir de

Idade máxima

Noções básicas de fotografia

Adulto

16

Redação e produção de texto

Juvenil e Adulto

12

Artes Visuais:

Curso

Turma

Idade a partir de

Idade máxima

Noções básicas de fotografia

Juvenil

16

Grafite

Infantojuvenil

10

Pintura em tela

Infantojuvenil

12

Oficina de criação de fantasias e adereços

Juvenil e Adulto

16

Desenho artístico

Infantojuvenil

10

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP