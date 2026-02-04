Prefeitura de Hortolândia avança ações de regularização no Monte Sinai

Desde 2022, prefeito Zezé Gomes intensifica serviços que melhoram a vida da população na região

A Prefeitura fortalece as ações para garantir moradia digna e de qualidade em Hortolândia com o trabalho, reforçado desde 2022, para mudar a vida das pessoas. Em parceria com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo), as 152 unidades habitacionais que vão receber moradores de áreas de risco da região do Monte Sinai já estão em construção. Segundo a Secretaria de Habitação, a área doada pelo órgão ao município para a implantação das unidades é de aproximadamente 220 mil metros quadrados.

Além dos apartamentos, o local já recebe ações que fortalecem a infraestrutura total na região. Em parceria com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) acontece a implantação de redes de água e captação de esgoto (saneamento básico geral, iluminação das ruas, fruto de parceria com a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) e a abertura e o nivelamento de sete vias na região realizada por equipes da Prefeitura.

As medidas adotadas no Monte Sinai beneficiam cerca de 2.300 pessoas que moram na área. As ações da Administração Municipal seguem intensificadas desde 2022, com serviços realizados por maquinário específico. Naquele ano, a parceria com a CPFL garantiu a distribuição de energia elétrica com iluminação de LED. Na ocasião, foram instalados 117 postes e cerca de 5.700 metros de cabos para a implantação da rede elétrica. Em cada lote, também foram instalados gratuitamente e de maneira individual, o poste padrão de entrada e o relógio de medição do consumo de energia. Também de forma gratuita foram instalados os kits cavaletes para hidrômetro.

“Parte da área cedida pela CDHU será preservada como área ambiental, garantindo, também, proteção ao meio ambiente. Conversamos com estas pessoas, estamos monitorando toda a área e, em breve, os avanços vão trazer ainda mais benefícios para todos os moradores do Monte Sinai.Todos estes avanços acontecem dentro do contexto de regularização fundiária do bairro”, explica o secretário de Habitação, Renato Franceschini.

“O Monte Sinai é fruto de uma ocupação ocorrida há mais de 20 anos e o nosso Governo vem trabalhando forte para que possamos garantir a regularização e, consequentemente, a infraestrutura necessária, oferecendo dignidade para as pessoas que moram no bairro. Vamos continuar a trabalhar pela regularização e para que possamos contribuir com a tão sonhada melhoria da infraestrutura do bairro”, destaca o prefeito Zezé Gomes.

