Hoje, o Spotify está lançando atualizações em um de seus recursos mais populares, as letras, oferecendo aos fãs ainda mais maneiras de se conectar com as músicas que amam. As novidades reforçam como o recurso tem sido cada vez mais relevante para a audiência — especialmente entre os mais jovens, que representam 77% dos que mais visualizam as letras na plataforma.

As traduções de letras estão se tornando globais. Anteriormente disponíveis em mais de 25 mercados desde 2023, as traduções de letras agora estão sendo lançadas em todo o mundo, facilitando para os fãs acompanharem suas músicas favoritas, independentemente do idioma que falam ou gostam de ouvir.

Agora, as letras das músicas estão disponíveis offline para usuários Premium. Esteja você no metrô a caminho do trabalho ou voando a 9.000 metros de altitude, você não perderá nenhuma linha, mesmo sem sinal.

As letras das músicas estão em destaque. Estamos trazendo as letras para cima da tela “Tocando Agora”, onde elas rolam em tempo real, tornando mais fácil do que nunca acompanhar cada palavra enquanto a música toca.

Esse engajamento também nas Top 5 músicas com letras mais visualizadas nos últimos 3 meses no Brasil:

“Posso Até Não Te Dar Flores” – DJ DAVI DOGDOG, DJ Japa NK, MC Meno K, MC Ryan SP, MC Jacaré

“The Fate of Ophelia” – Taylor Swift

“ME POSTOU NO DAILY – FESTA DO BIG G” – DJ DAVI DOGDOG, DJ Andrabeat, MC GP, MC Lele JP

“End of Beginning” – Djo

“SET DO JAPA NK 2.0” – DJ Japa NK

