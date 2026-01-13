Não conseguir arrotar pode ser sinal de alerta na saúde

Arrotar e ter saúde – Pode parecer estranho, mas a dificuldade para arrotar não é apenas um incômodo: pode ser um sinal de uma condição médica pouco conhecida, chamada Disfunção Cricofaríngea Retrógrada (DCF-R). Embora só tenha sido oficialmente reconhecida em 2019, a disfunção afeta pessoas em várias partes do mundo, e o número de casos relatados tem crescido rapidamente, especialmente graças às redes sociais e à troca de experiências entre pacientes.

“É uma síndrome que só recentemente começou a ser melhor compreendida, com sintomas bem definidos”, explica o Dr. Geraldo Santana, ex-presidente da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF) e otorrinolaringologista. “Muitos pacientes passam anos convivendo com os sintomas sem saber que se trata de uma doença”.

Quem tem essa condição sente o ar preso no estômago, causando barriga estufada, dor, sensação de pressão no peito, dificuldade de engolir e até ruídos estranhos na garganta. Esses sintomas, que podem parecer apenas desconfortos digestivos, acabam afetando também o bem-estar emocional e social. “Muitos pacientes relatam constrangimento, ansiedade e até depressão, porque evitam sair, participar de encontros ou até mesmo comer em público”, acrescenta o especialista.

Como a DCF-R chegou à atenção do público

O que chama atenção é que a DCF-R ganhou destaque primeiro nas redes sociais, antes mesmo de ser amplamente discutida pela comunidade científica. O médico americano Robert W. Bastian, de Chicago, identificou o músculo cricofaríngeo como a origem do problema e propôs um tratamento inovador com toxina botulínica.

“O primeiro paciente relatou melhora em plataformas online, como o Reddit, é o caso viralizou rapidamente”, a Dra. Luciana Miwa Nita Watanabe, é a Diretora Vice-Presidente da Academia Brasileira de Laringologia e Voz. “Antes mesmo de artigos científicos serem publicados, pacientes estavam trocando informações, compartilhando experiências e buscando ajuda, um fenômeno que se repete hoje, também no Brasil”.

No país, existem grupos de apoio online e comunidades em aplicativos de mensagens, onde pacientes compartilham dicas, experiências e orientações. “Muitos dos pacientes que atendemos chegam por indicação de outros pacientes. Essa troca tem sido fundamental para aumentar a conscientização e reduzir o sofrimento de quem ainda não sabia que tinha uma condição reconhecida”, explica a Dra. Luciana.

O tratamento que transforma vidas

O tratamento mais conhecido hoje é minimamente invasivo. Com pequenas aplicações de toxina botulínica no músculo cricofaríngeo, é possível relaxar a musculatura e permitir que o ar preso seja liberado naturalmente. “Não é uma cirurgia aberta, o procedimento é rápido, seguro e traz alívio quase imediato para muitos pacientes”, diz o Dr. Geraldo.

Além do procedimento, em alguns casos, os médicos indicam exercícios de respiração e acompanhamento contínuo, para ajudar a manter os resultados e reduzir o desconforto diário. “O tratamento pode mudar completamente a rotina do paciente, melhorando tanto a saúde física quanto o bem-estar emocional”, acrescenta o especialista.

Impacto real no dia a dia (arrotando)

Embora pareça algo simples, não conseguir arrotar pode afetar praticamente todos os aspectos da vida do paciente. Comer se torna um desafio, viagens e passeios podem gerar ansiedade, e a vida social muitas vezes é prejudicada. “A condição interfere na alimentação, no convívio social e na saúde mental. A qualidade de vida é bastante comprometida se não houver diagnóstico e tratamento adequados”, afirma a Dra. Luciana.

Além disso, o reconhecimento da doença é relativamente novo, o que faz com que muitos pacientes se sintam incompreendidos ou desacreditados. “Quando conseguimos explicar o que está acontecendo e oferecer tratamento, a mudança na vida do paciente é enorme”, conclui.

Se você percebe barriga estufada, gases em excesso e dificuldade de arrotar, é importante procurar um médico especialista, preferencialmente um otorrinolaringologista, que possa avaliar a condição corretamente. Informação, diagnóstico precoce e tratamento adequado são essenciais para aliviar um problema que, embora pouco conhecido, é mais comum do que se imagina.